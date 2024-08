Il “Karaoke Itinerante” di Giacomo Aicardi è un successo: un migliaio di partecipanti alla tappa di Pietra

Pietra Ligure. L’alassino Giacomo Aicardi (QUI la sua fantastica performance a New York, che gli è valsa il plauso di Cesare Cremonini), come si suol dire, “lo ha fatto di nuovo”.

Sono impressionanti quanto belle da vedere le immagini della tappa di Pietra Ligure del suo “Karaoke Itinerante”. Un evento che ha richiamato un migliaio di persone, nella splendida cornice di piazza San Nicolò: una vera e propria festa, tra musica e divertimento.

“Sono molto contento che l’evento abbia riscosso questo successo in una piazza importante come Pietra Ligure, – ha dichiarato Aicardi ai microfoni di IVG. – Tantissime persone che si sono unite in un’unica voce, abbracciate sotto lo stesso cielo, muovendosi al ritmo della musica”.

“Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale per la fiducia ed in particolare il vicesindaco Rembado, che si spende sempre per sostenere i giovani. È stato un onore”, ha concluso.

Un successo che segue quello del primo appuntamento della rassegna ad Alassio, e a cui Aicardi punta anche per la prossima tappa: giovedì 22 agosto, alle 21, in piazza Marinai d’Italia, a Borghetto.

Un’iniziativa, quella studiata dal giovane alassino, che, numeri di spettatori e feedback degli stessi alla mano, si identifica a pieno titolo come una delle sorprese più belle e gradite, in tema di eventi, dell’estate 2024 nel savonese.