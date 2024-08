Il gruppo “Impegno per Finale”: “Al 31 luglio non è ancora stato presentato il piano delle opere, un’anomalia”

Finale Ligure. “Che al 31 luglio in Consiglio Comunale non sia stato presentato il Piano Triennale delle Opere ci allarma molto. Come gruppo, abbiamo ritenuto particolarmente importante evidenziare questa anomalia che, secondo noi, non è solo una questione formale e politica, ma concreta e amministrativa. Il fatto che non ci sia un documento di questo tipo al 31 luglio fa presupporre che tutta la gestione dei cantieri autunnali non sarà portata avanti nei tempi e nei modi consoni per una città come Finale Ligure”. Lo dichiarano dal gruppo Impegno per Finale.

“Nonostante le molte lamentele fatte in passato al sottoscritto, bisogna riconoscere che, almeno su questo punto, noi eravamo sempre tempestivi e riuscivamo ad iniziare gli interventi nei tempi programmati, soprattutto considerando il fatto che questa Amministrazione ha un gran lavoro già fatto, a livello di progettazione, finanziamenti e appalti, tantissime cose già pronte da poter iniziare. Evidentemente non si rendono conto di come funzioni la macchina amministrativa e, quindi, i documenti propedeutici necessari per poter iniziare tutto non sono ancora stati portati all’attenzione del Consiglio Comunale. Questa è una gravissima mancanza, perché, per esempio, l’intervento del tetto della scuola di Finalborgo, da 450.000 euro, progettato, autorizzato e finanziato da noi: doveva partire quest’estate, l’appalto doveva essere fatto a giugno, e si doveva lavorare a luglio e agosto per evitare di andare troppo in concomitanza con l’anno scolastico dei bambini. Su questo tutto tace”.

“Il secondo lotto di Varigotti, da 850.000 euro, già progettato, autorizzato e finanziato da noi, doveva essere portato avanti e quasi completare tutta la passeggiata di Varigotti, ma anche qui tutto tace. La passeggiata del porto di Varigotti danneggiata dalla mareggiata del 2018, da 500.000 euro, progettata, autorizzata, finanziata e appaltata da una ditta di Genova. Anche qui, nonostante l’autorizzazione di ANAS, tutto tace. Addirittura ci hanno detto che, secondo loro, mancherebbe ancora qualche autorizzazione ma non capiamo di quale autorizzazione si tratti, perché avevamo già fatto i sopralluoghi con ANAS per verificare come procedere con i lavori. Quindi, vorremmo capire che tipo di autorizzazione ritengono mancante.

“C’è un grande rallentamento su tutto e non comprendiamo il motivo. O meglio, comprendiamo che si voglia mettere un loro cappello sui progetti, ma in questo modo si rischia veramente di perdere un intero anno. Per non parlare del secondo lotto di via Dante, che ha già avuto una storia di cui si è parlato molto. Anche qui tutto tace: il secondo lotto, già progettato e autorizzato, doveva solo essere finanziato quest’estate per poterlo portare avanti. Ricordo che il Comune ha un tesoretto di avanzo libero di quasi 2 milioni di euro e, al momento, ha in cassa quasi 800.000 di euro, quindi ci sono quasi 3 milioni di euro da poter utilizzare per qualsiasi cosa e loro sono ancora fermi su questa partita. Hanno detto di aver avuto problemi di tempistiche legate al fatto che volevano affrontare tutto il discorso della pulizia della città, del turismo. Ci sono le deleghe apposta: ogni assessore deve fare il suo lavoro, non può essere uno solo a fare tutto. Questa è certamente una scusa e un arrampicarsi sugli specchi che la città di Finale Ligure e il Consiglio Comunale non meritano. Pensiamo appunto che sia una cosa inconcepibile arrivati a questo periodo dell’anno”, concludono.