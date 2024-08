Il gruppo “Borgio Verezzi per tutti”: “Aumenta la Tari, ma diminuisce la percentuale di differenziata”

Borgio Verezzi. “Lunedì 15/07 e martedì 30/07 si sono tenuti due consigli comunali incentrati sull’adeguamento delle tariffe per il pagamento della TARI e sull’aggiornamento del DUP e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Abbiamo votato contro entrambi i punti all’ordine del giorno: sull’aumento delle tariffe che andrà a gravare nelle tasche dei cittadini ci ha allarmato soprattutto il dato per cui Borgio Verezzi ha ulteriormente diminuito la percentuale di differenziata finendo quartultima fra i comuni della provincia di Savona. L’Amministrazione ha parlato di un cambio sui metodi di raccolta che avverrà a breve ci sembra che questo sia doveroso ma ahimè, dati alla mano, spaventosamente in ritardo. Vigileremo come sempre sulla situazione”. Lo dichiara il gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x tutti”.

“In sede dello stesso consiglio abbiamo posto un’interrogazione sulla situazione degli impianti sportivi argomento che desta preoccupazione fra molti cittadini. Sebbene la risposta sia stata piuttosto rassicurante anche qui vigileremo con molta attenzione lo stato dei lavori, dopo l’episodio sull’edificio scolastico non vorremmo che muovendosi in tempi ridotti, nonostante la situazione dell’inadeguatezza delle strutture fosse nota da tempo, rischiassimo di finire nuovamente in situazioni disagevoli che possano andare a colpire anche l’unico centro sportivo del nostro territorio che per anni è stato fiore all’occhiello del calcio locale e importante luogo di aggregazione giovanile”.

“Abbiamo poi dato parere contrario anche sull’aggiornamento del DUP e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sebbene abbiamo espresso soddisfazione per la decisione presa di spostare un’iniziale cifra di circa 200000€ per gli impianti sportivi (sottolineiamo qui un rammarico nel sapere di non esser riusciti ad ottenere dei fondi regionali cosa che ci sorprende avendo eletto addirittura un assessore esterno dedicato proprio a questo) il resto non può essere condiviso: si parla nuovamente del nuovo costoso sottopasso e del suo progetto esecutivo si parla di eliminazione delle barriere architettoniche cosa che doveva essere fatta, come dichiarato dall’Amministrazione stessa, nei primi 100 giorni dall’insediamento e che invece dopo 3 anni è un argomento che purtroppo deve essere ancora affrontato”.

“Infine due commenti finali: il primo esprimendo dispiacere per non aver permesso per ben due volte al nuovo Consigliere insediato Marinoni di poter leggere una breve dichiarazione di insediamento e di ringraziamento, cosa che ha scatenato polemiche e attacchi personali veramente spiacevoli che speriamo come sempre di poterci lasciare alle spalle. Il secondo ci dichiariamo sorpresi nel vedere il capogruppo di maggioranza astenersi alla votazione su un punto così rilevante come il Documento Unico di Programmazione. Una decisione curiosa che ci porta a fare molti interrogativi sulle dinamiche interne di questa Amministrazione il cui lavoro continuiamo a giudicare insufficiente per il nostro paese”, concludono.