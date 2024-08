“Il Centa sta esondando”: protezione civile di Albenga in azione, ma è un’esercitazione

Albenga. Serata di esercitazione per la protezione civile di Albenga, sotto l’occhio attento del consigliere delegato Antonio Caviglia. Si è svolta nella serata di ieri (29 agosto), in centro storico, simulando una possibile esondazione del fiume Centa.

Per l’occasione, dunque, gli uomini e le donne della protezione civile, guidati dal responsabile Gianni Naso, hanno installato le barriere waterproof agli ingressi della “Città Vecchia”: nuove porte in alluminio, in sostituzione delle tavole di legno che venivano utilizzate in precedenza.

“Sono stato ben felice di accettare l’invito del responsabile Gianni Naso: vedere questi ragazzi all’opera è sempre un piacere”, ha dichiarato il consigliere Caviglia, la cui è avventura è iniziata nei giorni del Palio Storico.

“Sono stati giorni intensi, – ha spiegato. – Ma sia numericamente che a livello professionale i membri della protezione civile ingauna sono stati perfetti. E sono stati già diversi gli interventi: hanno rifornito di acqua il canile, organizzato squadre per la prevenzione degli incendi e hanno lavorato allo spegnimento di un rogo che si è originato a Solva, sulle alture alassine”.

Il gruppo di protezione civile di Albenga è composto da una cinquantina di membri, tra cui tanti giovani e una nutrita presenza femminile.

“Dal canto suo, garantisco che l’amministrazione si impegnerà a rimanere sempre più vicino alla squadra di protezione civile, prendendo in carico eventuali richieste ed esigenze necessarie alla tutela del territorio e dei cittadini albenganesi. La città di Albenga è sicuramente in buone mani”, ha concluso Caviglia.