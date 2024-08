Il caldo mette a dura prova il pronto soccorso del San Paolo, accessi record nella giornata di martedì 6 agosto

Savona. “Sono giorni con numeri impressionanti, accessi record al pronto soccorso dovuti alla morsa del caldo. Lunedi, 5 agosto, è stato da bollino nero: abbiamo ricevuto nell’arco dell’intera giornata 240 persone. Lavoro da 30 anni in questo reparto e non mi ricordo una mole di lavoro simile”, con queste parole la dottoressa Grazia Guiddo, a capo del pronto soccorso del San Paolo dal 1 luglio, ha analizzato queste difficili giornate.

Non è andata meglio martedì 6 agosto dove in mattinata sono stati effettuati oltre 90 interventi da parte dei sanitari del 118 per emergenze. Nell’arco di tutta la giornata 161 ingressi al pronto soccorso. “Lunedì abbiamo avuto nove codici rossi mentre martedì, solamente dalle 8 alle 14, sette. Poi il 6 agosto, nel pomeriggio, si è anche verificato l’incidente tra le due barche che ha richiesto un grande lavoro”, commenta la dottoressa Guiddo.

Insomma un inizio mese difficile che dà continuità al trend in aumento del mese di luglio. Dati allarmanti per il pronto soccorso del San Paolo se comparati rispetto a quelli di un anno fa: nel luglio 2023 si sono registrati 5247 pazienti contro i 5680 di quest’anno (433 pazienti in più in un solo mese). “E’ da aprile che c’è una crescita esponenziale di accessi, ma luglio e questi primi giorni di agosto è pazzesco. Le cause? sicuramente questo caldo torrido”, ci spiega il capo del pronto soccorso.

Tra le cause più diffuse malori e patologie correlate al clima bollente di questi giorni ma si sono verificati anche tanti sintomi aspecifici. Ictus, incidenti stradali, colpi di caldo sul posto di lavoro ma anche l’aggravarsi di patologie croniche. Il minimo comune denominatore? Le alte temperature e l’afa di questi giorni.

Un lavoro intenso quindi per l’equipe del pronto soccorso che si trova a ranghi ridotti. Se da una parte (durante tutto l’anno) deve fare i conti con la carenza di personale, dall’altra ci si mettono le ferie estive. Personale medico e sanitario è chiamato ad un tour de force impegnativo anche in virtù del fatto dell’aumento della popolazione causa turismo.

“Sono orgogliosa di essere a capo di questa squadra – afferma la Guiddo – bisogna fare un plauso a questo personale perché sono tutti veramente in gamba. Ci sono casi complicati e quindi molta pressione ma la professionalità di medici e infermieri è assoluta”.

“Numeri importanti e va tenuto conto che ci sono stati pochissimi abbandoni: la gente non si è stufata di aspettare e quindi è rimasta – sottolinea – cerchiamo di fare del nostro meglio sin dalla presa in carico del paziente. Tutti, dai più esperti ai più giovani, si stanno dando da fare e uniscono alla professionalità anche la parte umana e appunto la presa in carico del paziente ma anche dei parenti. Speriamo che i numeri calino un pochino ma continueremo a dare il massimo”.

I pazienti sono poi stati quasi tutti dimessi, i ricoveri si aggirano intorno al 13% (stessa media dello scorso anno). Anche le raccomandazioni sono sempre le stesse: “Bere tanto e mangiare leggeri – conclude la dottoressa Guiddo – stare in posti freschi e non uscire nelle ore più calde. Consiglio agli anziani di evitare anche la mattina presto visto che già dalle prime ore il caldo è asfissiante”.