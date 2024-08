Il 31 agosto la finale di “Alassio 100 libri – Un Autore per l’Europa”, sul palco trent’anni di letteratura italiana

Alassio. Sabato 31 agosto alle 21.30 i cinque finalisti saliranno sul palco di piazza Partigiani per scoprire chi sarà lo scrittore vincitore della 30^ edizione del Premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa. La giuria presieduta dal professor Gian Luigi Beccaria e composta dagli italianisti all’estero rivelerà infatti il nome del vincitore dopo lo spoglio finale delle schede.

I cinque scrittori finalisti della trentesima edizione del Premio letterario nazionale Alassio Centolibri – “Un Autore per l’Europa”, istituito nel 1995, sono Emanuela Anechoum con “Tangerinn” (e/o), Marino Magliani con “Il bambino e le isole” (66thand2nd), Federica Manzon con “Alma” (Feltrinelli), Alberto Riva con “Ultima estate a Roccamare” (Pozza) e Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori).

“Questa edizione del Premio – dice il sindaco di Alassio Marco Melgrati – corona un lavoro lungo tre decenni, che ha visto coinvolti tanti nomi tra giurati italiani e europei, scrittori, case editrici e persone che a vario titolo hanno contribuito a dar lustro a questo evento negli anni. Proprio in questa occasione sottolineo l’importanza del lavoro di tutti e ne approfitto per esprimere il mio personale ringraziamento”.

La lunga operazione di selezione delle opere (edite in Italia in prima pubblicazione tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024) è stato il frutto del lavoro della Giuria tecnica guidata dal Presidente del Premio, il professore Gian Luigi Beccaria, noto linguista e critico letterario, e composta dal Consigliere incaricato alla Biblioteca civica Mariacristina Boeri, Luigi Barlocco, Alberto Beniscelli, Francesca Bogliolo, Vittorio Coletti, Roberto Francavilla, Francesco Manzitti, Magda Ravina e Antonio Ricci.

“È una grande soddisfazione aver raggiunto, all’interno del Festival della Cultura di Alassio, il traguardo del trentesimo anno del Premio Un autore per l’Europa. – interviene il consigliere comunale di Alassio con incarico al Premio Letterario e alla biblioteca, Mariacristina Boeri – La nostra Città ha bisogno di questo evento per il suo storico impegno nella promozione libraria. Basti pensare che in queste lunghe trenta edizioni si sono succeduti ben 168 finalisti, membri della giuria provenienti da 13 Paesi europei, numerose case editrici e soprattutto 30 vincitori di cui l’ultimo verrà premiato sabato 31 agosto. Infine, porto con me e ringrazio tutti gli assessori e i consiglieri che mi hanno preceduto perché è anche grazie a loro se siamo qui oggi.”

La serata conclusiva del Premio, come da tradizione sul palco di Piazza Partigiani, si celebrerà sabato 31 agosto con un volto nuovo come presentatore, Pino Strabioli. “Tornare ad Alassio dopo il riconoscimento ricevuto per L’informazione culturale è per me una vera gioia, sarà come ricevere un secondo premio. – sottolinea emozionato Pino Strabioli – Sono un buon lettore, i libri sono il cuore del mio programma ‘Il caffè’ di Rai Uno. Dopo la conduzione dell’ultima edizione dello Strega salutare l’estate con un impegno altrettanto importante e prestigioso come “Un autore per l’Europa” è davvero un onore. Ho letto le bellissime pagine dei cinque finalisti, buon lavoro alla giuria, non sarà certo facile decretare il titolo vincitore di questa trentesima edizione.”

Saranno proprio i cinque finalisti presenti sul palco a narrare le storie delle loro opere, al cospetto delle due Giurie del Premio. Al termine della serata, la giuria degli italianisti europei, attraverso votazione, decreterà l’opera vincitrice di questa 30^ edizione. “La giuria tecnica dal Premio Alassio, giunto quest’anno alla 30a edizione, a seguito di numerose riunioni avvenute nel corso dell’anno, ha individuato unanime una cinquina 2024.” Il presidente Gian Luigi Beccaria.

Gli scrittori saranno tutti insieme protagonisti insieme al mattatore artistico della serata già premiato per l’Informazione Culturale Pino Strabioli insieme a Luca Ponzi che condurrà una serie di interviste flash sul palco. “Questa 30esima edizione del Premio Un autore per l’Europa ha raggiunto un grande traguardo. – dice Marco Melgrati – Insieme alla sesta edizione di Ligyes accompagneremo il vincitore sul palco di piazza Partigiani con la conduzione di un grande giornalista già protagonista del Premio Strega di quest’anno e proprio qui ad Alassio premiato a luglio col Premio per l’Informazione Culturale. Pino Strabioli, insieme a Luca Ponzi che intervisterà i 5 scrittori in lizza per il Premio Alassio Centolibri, e Christian Floris sabato 31 agosto alle 21.30. Insieme agli Italianisti e al Presidente del Premio Pier Luigi Beccaria ripercorrendo le tappe storiche della manifestazione letteraria che è ormai un pezzo di storia della cultura letteraria nazionale.”

Ospite d’onore sarà Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo, nonché consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica.

A pochi giorni dalla serata finale si è concluso il Toto-Premio, la nuova iniziativa introdotta quest’anno per coinvolgere ancora di più il pubblico nel Premio Alassio Centolibri – “Un Autore per l’Europa”. Grazie a questa iniziativa, i lettori hanno avuto la possibilità di pronosticare il vincitore del premio letterario, compilando un coupon presso la biblioteca civica di Alassio. Il 31 agosto, durante l’evento in Piazza Partigiani, verrà annunciato il vincitore del Toto-Premio (estratto tra tutti coloro che hanno indovinato il vincitore del Premio Alassio Centolibri), che verrà omaggiato con un premio offerto dalla Gioielleria Medagliani di Alassio.