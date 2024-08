“I giovani non hanno voglia di lavorare?”: ecco il questionario rivolto ai giovani savonesi per raccogliere le testionianze

Savona. Un questionario rivolto ai giovani (nella fascia di età tra i 16 e i 35 anni) per raccogliere le testimonianze sulle condizioni di lavoro dei giovani nella provincia di Savona. E’ questa l’iniziativa di un gruppo informale di ragazze e ragazzi savonesi (Matilda, Bianca, Gaia, Alice, Luigi) in collaborazione con l’Unione dei Giovani di Sinistra.

“Con i mesi estivi sono tantissimi i giovani che lavorano per fare la stagione. Da più parti i giovani vengono dipinti come svogliati, pieni di pretese. In poche parole ‘non hanno voglia di lavorare’. Per questo abbiamo deciso di fare questo questionario”, scrivono nell’introduzione alle domande.

Per completare il questionario saranno sufficienti 5 minuti circa. Il questionario è totalmente anonimo. Le risposte saranno utilizzate solo in formato aggregato.