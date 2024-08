“Handarpermare”: incontro alla LNI Varazze con i Rotary Club della Liguria Ovest

Varazze. Sabato 24 agosto 2024 a Varazze, nella locale sede della Lega Navale Italiana, la quale, ha destinato due imbarcazioni a vela tipo Ansa 303, inaugurate e benedette il 28 luglio scorso da Padre Daniele Mazzoleni, particolarmente idonei al trasporto di persone disabili, si è tenuto l’incontro a tema con il Service “Handarpermare”, il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e i Rotary Club Gruppo Liguria Ovest aderenti al progetto:

– “… Sette Club – Sette porti”, un’iniziativa dedicata a creare un momento di avvicinamento alla navigazione, in barca a vela, per le persone disabili.

All’incontro, oltre ai responsabili del Circolo e Associazioni che hanno curato l’organizzazione, sono intervenuti il Sindaco Luigi Pierfederici, il già Sindaco e Consigliere Regionale Avv. Alessandro Bozzano, l’Assessore Laura Manna, il Vicedirettore della Marina di Varazze Italo Bogliolo, il Vicedirettore dell’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, il Presidente del Rotary Anna Russo, Simona Salvemini dell’omonima Gioielleria, più numerosi soci, sostenitori, cittadini e turisti di passaggio nell’accogliente darsena portuale.

Questo evento, organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Varazze, in collaborazione con il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, il Service “Handarpermare” di Imperia, la Marina di Varazze e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della “Città delle Donne”, ha offerto ai disabili che si sono prenotati l’opportunità unica di vivere l’esperienza della vela, condividendo emozioni e arricchimento personale, insieme ai compagni dell’equipaggio di una delle imbarcazioni a disposizione per questo speciale servizio, in questa occasione la “Estrella De Mar II”.

Quale migliore occasione, per il direttivo della LNI Sezione di Varazze, di presentare e divulgare a “tout le monde”, la notizia della messa a disposizione delle due imbarcazioni a vela tipo Ansa 303, con relativo esperto velista, per le persone disabili che ne fanno richiesta organizzando uscite in mare, in tutta sicurezza, con i loro rispettivi Enti ed Associazioni, per offrire loro nuove esperienze terapeutiche, svago e divertimento in un ambiente sicuramente insolito.

Il Service “Handarpermare” onlus, vede la partecipazione dei Rotary Club del Rotary Distretto 2032, con Rotary Club Imperia come capofila e Rotary Club Albenga, Rotary Club Sanremo Hanbury, Varazze Riviera del Beigua e Rotaract Club Imperia (Distretto Rotaract 2032) come aderenti. L’attività consiste nell’organizzare navigazioni in barca a vela, di supporto a terapie riabilitative per soggetti disabili, con l’obiettivo inoltre di rispondere alla loro necessità di socializzazione e relazionalità. In questo contesto di turismo sociale la vacanza diventa occasione di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio.

Un sostanzioso rinfresco, offerto dalla LNI Sezione di Varazze, molto apprezzato dai presenti, ha infine concluso l’interessante incontro divulgativo, di un ammirevole progetto di veleggiata per disabili, sia in alto mare con i Rotary Club “… Sette Club – Sette porti”, e sia sotto costa con gli Ansa 303 del Circolo Velico Varazzino.

L’evento è stato ripreso da Televarazze, Presidente Piero Spotorno e Cameramen Giuseppe Bruzzone, per essere trasmesso da “AMA Liguria”, canale 99.