Guasto ad un Intercity diretto a Roma: treno cancellato e disagi sulla tratta savonese

Liguria. Disagi per i pendolari in viaggio sulla tratta savonese a causa di un guasto avvenuto questa mattina al treno intercity 505 in partenza da Ventimiglia alle 6.37 e diretto a Roma Termini.

La corsa è stata cancellata, mentre Trenitalia ha comunicato ai passeggeri di utilizzare i primi treni utili per raggiungere prima Genova ed eventualmente le altre destinazioni.

Sempre questa mattina, altri disagi si sono verificati tra La Spezia Centrale e La Spezia Migliarina, dove, intorno alle 2 della notte scorsa, è divampato un incendio che ha coinvolto i binari e causato ritardi fino a 240 minuti. I vigili del fuoco e i tecnici di RFI sono intervenuti per spegnere il rogo e ripristinare la linea, ma i danni sono significativi.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo limitazioni di percorso e aumenti dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni, e altri hanno limitazioni di percorso.