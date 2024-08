Andora. Un’invasione di personaggi direttamente dal mondo dei cartoni animati, un’ accesa battaglia di coriandoli con il pubblico e una festa musicale finale che ha coinvolto tutti, hanno decretato il successo della “Notte dei Cartoni”, carnevale estivo di Andora.

La giuria ha stabilito dei vincitori, ma a trionfare è stato il divertimento e la grande creatività dei partecipanti che ha entusiasmato il pubblico che ha seguito il corteo festante capeggiato da piccoli carri allestiti su Ape Piaggio, ulteriore elemento di originalità della festa in maschera Andorese.

Ecco il responso della giuria:

– premio miglior tecnica costruttiva: i Minions – gruppo i cugini dell’orto

– premio gruppo più numeroso: Peter Pan – gruppo casa vacanze comune di Milano

– premio gruppo più originale: i Minions – i cugini dell’orto

– vincitori del trofeo: gruppo più bello La Carica dei 101, realizzato dalla Proloco Andora, che ha creato un gruppo a cui tutti si potevano unire anche all’ultimo. Bastava indossare una maglietta bianca per essere trasformati in dalmata con tanto di orecchie e macchie.

“Ancora un grande successo per il Carnevale estivo di Andora che ieri sera, con “La Notte dei Cartoni”, ha animato il centro cittadino – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – I miei più convinti complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti per la grande creatività dimostrata, alla Pro Loco di Andora per l’organizzazione, a Toto per la realizzazione della bellissima maschera, a Gianni Rossi per la conduzione della festa in piazza che ha regalato a tutti una notte di spensieratezza”.

“Tutta la mia gratitudine ai componenti di Giuria, ai volontari impegnati prima e dopo l’evento, agli operai comunali e, in particolare, agli operatori ecologici che hanno ripristinato e pulito le aree a tempo di record e con grande impegno” conclude.