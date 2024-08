Grande Ferragosto di Savona, Sagralea, i Pirati di Caruggi ai Soleluna, festa a Calizzano e Carbuta: ecco gli appuntamenti di Ferragosto

Savonese. Il Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori con Moreno, la posa a mare dei lumini, la chiusura della Sagra del Nostralino di Ranzi, le risate coi Pirati di Caruggi al Soleluna Summer Festival, due giorni di festa a Calizzano per San Bernardo, Ferragosto a Carbuta, Sagralea e tantissimi altri appuntamenti. Saranno una vigilia ed un Ferragosto ricchissimi di eventi in tutta la Riviera e l’entroterra savonese. Ma ora entriamo nel dettaglio di cosa fare nelle giornate del 14 e del 15 agosto.

GRANDE FERRAGOSTO DI SAVONA

L’evento clou dell’estate di Savona, il Grande Ferragosto in programma per la sera di mercoledì 14: prima la tradizionale posa dei lumini in mare e dalle 22, allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, il dj set con un ospite particolarmente adatto a un pubblico giovane. Dopo Sethu, che lo scorso anno venne a Savona reduce dal Festival di Sanremo, la guest star dell’estate 2024 è il rapper Moreno.

La location delle Fornaci, punta di diamante delle molte spiagge libere di Savona, è ricca di significati e suggestioni. Anche quest’anno si fregia della Bandiera Blu e lo Scaletto dei pescatori, grazie all’attività della cooperativa L’Altromare, è una delle poche aree perfettamente attrezzate per accogliere il turismo di persone con disabilità garantendo l’accesso al mare in carrozzina.

Venendo alla serata del 14, la direzione artistica è di Marco Dottore dell’Agenzia Eccoci Eventi, che organizza il Grande Ferragosto di Savona e spiega: “La serata sarà condotta e ritmata da Luca Galtieri, il nostro volto televisivo, e sarà un dj set che si trasformerà in spettacolo. In consolle il savonese Andrea Poggio, che raccoglie il testimone da Fabietto. Come l’anno scorso, quando ospitammo Sethu, ci sarà un momento per i più giovani grazie alla presenza del rapper Moreno”.

In consolle il savonese Andrea Poggio, che spiega: “E’ per me un’emozione fortissima essere su quel palco, in un momento così importante per la mia città. Sono sicuro che saremo in tanti e ci divertiremo, dalle 22 all’una, perché ognuno troverà la musica che si aspetta”.

POSA A MARE DEI LUMINI

IL 14 agosto si rinnova la posa dei lumini in mare: un appuntamento immancabile per Savona, che ogni anno riunisce le famiglie e richiama visitatori per vedere il mare illuminarsi. Seconda la tradizione il lumino che riesce a prendere il largo, senza che la fiamma si spenga, regala a chi lo ha posato il diritto di esprimere un desiderio. Una notte magica, che prenderà il via alle ore 22 e con un’attenzione particolare all’ambiente, visto che i lumini sono in cera d’api 100% biodegradabili.

La settimana di Ferragosto sarà inoltre caratterizzata da moltissimi eventi, a partire dalle feste in maschera organizzate sulle spiagge della città.

I PIRATI DI CARUGGI AI SOLELUNA

Mercoledì 14 agosto nuovo appuntamento della rassegna “Summer Festival” del Soleluna Village di corso Bigliati 5 ad Albissola Marina che ospita I pirati dei Caruggi con lo spettacolo “Pensati Ligure” con inizio alle 22. Dopo il sold out di The Umbecciables, i quattro alfieri della scortesia ligure (Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin) portano in scena uno humor scorrettissimo, caustico, che partendo dalla tipica iconografia della (in)ospitalità ligure, racconta i vizi (molti) e le virtù (poche!) di tutti noi. E non mancheranno frecciatine sulle ultime novità giudiziarie a Genova e in Liguria.

I biglietti sono disponibili su Ticketone, inizio dello spettacolo alle 22.

A RANZI SI CHIUDE LA SAGRA DEL NOSTRALINO

A Ranzi sulla collina di Pietra Ligure si chiude la Sagra del Nostralino (ultima serata il 14 agosto) e ci si prepara per l’inizio de I Birrai di Offenburg che si svolgeranno rispettivamente dal 17 al 19 Agosto. La Sagra del Nostralino (10 – 14 Agosto) è ormai un “must” dell’estate rivierasca capace di richiamare ogni sera migliaia di persone nel bosco di Ranzi, la piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure. Una piccola festa di paese nata nel 1962 e diventata, nel corso degli anni, un evento irrinunciabile per coloro che amano conciliare il buon cibo, la natura e il divertimento.

La cucina, da sempre ispirata alla tradizione, propone alcune tra le ricette liguri più popolari e antiche: i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l’antica prescrizione paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, le lumache, la trippa, il ciupin (guazzetto) di pesce, lo spada alla griglia, la frittura mista di pesce, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure, il cundijun e tante altre prelibatezze.

FESTA DI SAN BERNARDO A CALIZZANO

Anche quest’anno la Pro Loco e il Comune di Calizzano hanno organizzato quattro giornate di eventi in occasione della festa di San Bernardo 2023. Si parte il 14 di agosto con, a partire dalle 19, un apericena con grigliata mista di carne e verdure sulle note dei “New Gen”. Dalle 22.30 invece appuntamento con la discoteca sotto le stelle con i dj ufficiali della festa, ovvero Dj 5mila e Dj Biskei.

Il 15 agosto invece il programma prevede dalle 12.30 il Pranzo di ferragosto col karaoke, la musica e l’animazione di Sery e Lolly. Special food del giorno: polenta bianca e porchetta.

FERRAGOSTO A CARBUTA

Cinque giorni di gastronomia, musica e divertimento nel verde dei castagni. Dal 12 al 16 agosto torna l’atteso appuntamento con il 52esimo Ferragosto a Carbuta. Si inizia alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici, poi il divertimento è assicurato con tante occasioni per ascoltare buona musica e ballare. In particolare, lunedì 12 ad allietare la serata ci sarà Paolo Bagnasco, martedì 13 Cristian e la Luna Nueva, mercoledì 14 Mike e i Simpatici, giovedì 15 New Gen e Mugugno Finalese e verdi 16 Danilo Ponti. Inoltre, come da tradizione, a Ferragosto le cucine saranno aperte a pranzo, dalle 12, per il pranzo di Ferragosto.

ARRIVA SAGRALEA

Fino a sabato 17 agosto torna l’imperdibile appuntamento con la storica rassegna del vino di Sagralea. Anche quest’anno sono in programma tantissimi eventi – e alcune novità – che animeranno tutte e cinque le serate dedicate al buon cibo della tradizione culinaria ligure, al vino pigato ma anche alla musica e al divertimento per tutte le età. ome vuole la tradizione, saranno i vini e la cucina il vero fiore all’occhiello della storica manifestazione allestita – come ogni anno – in regione Terraconiglio, a Salea d’Albenga.

Tantissimi i piatti dell’ormai celebre tavola calda di Sagralea: ravioli, trofie al pesto e nere, polenta ubriaca, buridda, coniglio alla ligure, pan fritto, fritture, pesce spada, gamberoni, carni alla griglia e condiglione. E poi ancora i dolci, con le immancabili e famosissime pesche al pigato. Ma Sagralea vuol dire anche musica e quest’anno la manifestazione sarà un concentrato di certezze e novità. Non mancheranno le serate danzanti, pronte ad animare le serate della rassegna. Il 14 con Sorrisi e Musica, il 15 con Laura Fiori.

TRIBUTO A RENATA SCOTTO A NOLI

Un Ferragosto di grande respiro per Noli. Il borgo marinaro giovedì 15 agosto alle 21,15 in piazza Chiappella ricorderà Renata Scotto, la diva assoluta della lirica mondiale, scomparsa un anno fa, che amava Noli e vi aveva preso casa. Un Gran Galà Lirico di altissimo livello che vedrà come super ospite Francesco Meli, considerato «il» tenore italiano e uno dei cantanti più apprezzati nel mondo. Ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica del “Noli Musica Festival” diretta da Giovanni Di Stefano con i soprani Linda Campanella, Serena Gamberoni, Ekaterina Isashenko, Shoko Okada; mezzosoprani Manuela Custer, Alena Sautier; tenori Francesco Meli, Andrea Caré, Matteo Desole, Raffaele Feo; bassi Giovanni Battista Parodi e Matteo Peirone.

TRIBUTO A ZUCCHERO AI SOLELUNA

Al Soleluna Village di corso Bigliati 5 ad Albissola per la serata di Ferragosto, dalle 21, appuntamento con il tributo a Zucchero con Sugarlive. Da un’idea di Giorgio Piovera e dalla Capitale della Musica, Milano, nel 2002 solo SUGARLIVE, diventa a 10 anni di distanza “ZUCCHERO REAL TRIBUTE feat. SUGARLIVE BAND” diventando la band di riferimento del Nord d’Italia nella riproduzione fedele dello show del Bluesman emiliano.

Info e prenotazioni 019480285

