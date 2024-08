Savona. Ci siamo: si avvicina mercoledì 14, la serata del Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto delle Fornaci, guest star Moreno, “carico” in vista dell’evento.

Dice infatti Moreno: “Sono molto felice di passare il Ferragosto a casa, nella mia Liguria, per portare a Savona il mio dj e la mia performance”.

Non solo, Moreno racconta lo stretto rapporto con questo territorio: “Sin da piccolo partivo da Genova con il treno per andare a Savona in spiaggia, e ricordo tutte le location magnifiche di questa zona come Bergeggi, Spotorno, Noli e Varigotti. Quella che per me da piccolo era una tappa vacanziera o calcistica, per quando giocavo con la mia squadra contro il Savona o partecipavo ai tornei estivi, oggi è una tappa di lavoro e di piacere personale che mi rende felice e orgoglioso”.

Conclude Moreno: “Non vedo l’ora di portare a Savona tutta la mia energia, i miei pezzi, il freestyle e il mio nuovo singolo per tutti i presenti. Belan! Vi aspetto numerosi”.

Moreno è passato alla storia musicale italiana per essere stato il primo rapper a partecipare al talent Amici di Maria De Filippi, che ha vinto nel 2013. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 e collaborato con numerosi artisti tra cui Annalisa.

Lui stesso ha detto che presenterà in questa occasione il suo nuovo singolo “Ah però soda”, realizzato con Clementino e Ada Reina.

La serata del 14, subito dopo la tradizionale posa in mare dei lumini a cura del Sindacato balneari, avrà inizio alle 22, condotta da Luca Galtieri e con la partecipazione del dj Andrea Poggio.