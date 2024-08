Grande Ferragosto allo Scaletto di Savona: dagli artisti dello spettacolo musicale e alla posa dei lumini, il programma della serata

Savona. Gli organizzatori dell’Agenza Eccoci Eventi e il Comune di Savona hanno predisposto le misure necessarie per facilitare l’accesso del pubblico al Grande Ferragosto di Savona, in programma domani, mercoledì 14 agosto, allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci.

Notizie utili

Va ricordato che, per scelta di tutti i soggetti interessati, come l’anno scorso sono stati unificati nella stessa sera due importanti eventi dell’estate savonese, la posa dei lumini in mare, a cura degli stabilimenti balneari, e lo spettacolo musicale del Grande Ferragosto, che avrà inizio alle ore 22. Grazie alla collaudata collaborazione del Comune con il Centro commerciale Le Officine di via Stalingrado, saranno aperti tutta la notte e ovviamente con accesso libero tutti i parcheggi delle stesse Officine, da cui è possibile raggiungere lo Scaletto, e in generale tutte le spiagge, a piedi e in pochi minuti.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Un mare di luci

Le condizioni meteo marine previste lasciano presagire che sarà una serata favorevole alla posa dei lumini, che ormai da molti anni sono biodegradabili. Se così fosse, le luci costituirebbero la scenografia migliore per il Grande Ferragosto.

“E’ una felice tradizione che negli ultimi anni ha preso la direzione della sostenibilità ambientale – spiega il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova – e che regala un bellissimo colpo d’occhio del nostro splendido lungomare per la notte di Ferragosto a tutti quanti saranno sul nostro litorale”.

Gli artisti

Come già ricordato, l’ospite d’onore sarà il rapper genovese Moreno, che ha già salutato i savonesi annunciando la sua partecipazione: “Non vedo l’ora di portare a Savona tutta la mia energia, i miei pezzi, il freestyle e il mio nuovo singolo per tutti i presenti” ha raccontato l’artista in un lungo saluto social alla nostra città.

Al resto penserà il dj savonese Andrea Poggio, novità dell’edizione 2024. La serata sarà condotta da Luca Galtieri, coadiuvato da Giacomo Aicardi. Il regista e direttore artistico Marco Dottore ricorda poi che lo spettacolo avrà una formula rinnovata e con molte sorprese e che tutti troveranno il momento giusto per ascoltare la loro musica preferita.

Il Grande Ferragosto è reso possibile dalla collaborazione e dal sostegno dell’Autorità Portuale.