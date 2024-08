Savona. Folla ed entusiasmo, ieri sera a Savona, per il Grande Ferragosto allo Scaletto, quest’anno evoluto verso un format più di spettacolo che ha regalato tanta musica di tutti i generi, accendendo le luci sulle Fornaci e sulla città, con qualche spunto di riflessione.

C’è stato giusto il tempo di celebrare la festa savonese di mezza estate prima che oggi (giovedì 15 agosto) il cielo cominciasse a rumoreggiare e piangere, chiudendo in qualche modo questa fase di estate molto calda, ma anche ieri sera il vento ha creato qualche problema agli organizzatori.

In apertura Sandro Chiaramonti, direttore editoriale di IVG, ha ricordato i tre motivi che hanno portato già dallo scorso anno a scegliere questa location: è una spiaggia Bandiera Blu, con tutto l’indotto che crea, è una delle splendide spiagge libere di Savona, in modo che tutti possano godere del mare, anche e soprattutto è uno dei pochi arenili perfettamente attrezzati, grazie alla cooperativa L’Altromare, per accogliere i disabili.

La partenza alle 22 (mentre finalmente, anche se con un po’ di ritardo sul consueto causa meteo, venivano posati i lumini in mare) con “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni e Alfa, quasi un inno, un invito ai più giovani perché vedano sempre il meglio da ciò che la vita offre loro.

Poi via al lungo dj set di Andrea Poggio con le sue scelte musicali, condotto sul palco da un Luca Galtieri mai così in forma soprattutto nel coinvolgere il pubblico e portare alcuni spettatori sul palco, affiancato da Giacomo Aicardi.

Prima del via alle danze, il direttore responsabile di IVG Andrea Chiovelli ha intervistato il sindaco Marco Russo e il vicesindaco e assessore agli Eventi Elisa di Padova.

Inevitabile parlare della candidatura di Savona a Capitale della Cultura: “Continuiamo a lavorare, siamo a buon punto“, ha confermato il sindaco. “E’ uno dei motivi per cui abbiamo deciso di aumentare i grandi eventi, con nomi di richiamo – ha aggiunto Di Padova – come a Capodanno con Ruggeri, come ai Giovedì di Luglio con Marcoré e Moro, e come stasera con Moreno. E con la stessa ottica abbiamo deciso di portare cultura ed eventi anche in location meno consuete come al Santuario, o nei nostri parchi, o stasera qui allo Scaletto“. Una location definita da Russo “una perla, anche dal punto di vista sociale, che rimarrà un punto fermo di Savona”.

C’è stato anche un momento per ricordare su quel palco le ragioni di chi non vuole il rigassificatore proprio in quel mare lì davanti.

Spiaggia scatenata a cantare e ballare anche grazie all’animazione del gruppo milanese Night Project, per arrivare infine al momento clou dello spettacolo con il rapper Moreno che ha esibito tutto il suo repertorio con un freestyle finale dedicatissimo al quartiere delle Fornaci e ai personaggi della serata.

Due momenti di particolare emozione con “Volare” per ricordare i 30 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno e l’Inno di Mameli dedicato ai successi dell’Italia alle Olimpiadi.

Chiusura per le Fornaci, con citazioni d’obbligo per l’associazione Amici dello Scaletto, i Serenella e “la mitica Loredana” della Baracchetta, vero cuore pulsante, chiamata sul palco per il gran finale assieme a Marco Dottore degli organizzatori di Eccoci e al responsabile della logistica Mauro Gabetta.

Il Grande Ferragosto è stato realizzato anche grazie all’Autorità di Sistema Portuale soprattutto per l’impegno di Paolo Canavese e alla collaborazione dei Bagni Marini del presidente Enrico Schiappapietra.

Poi tutti a casa, come sempre sulle note di “Quella carezza della sera” di Vittorio De Scalzi, grande e mai dimenticato amico di Savona. Secondo le stime delle forze dell’ordine erano presenti circa 2000 persone.