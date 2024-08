Giovani e giovanissimi ubriachi: nottata di via vai continuo per le ambulanze nel savonese

Savona. È stata una nottata all’insegna della cronaca quella appena trascorsa (a cavallo tra il 6 ed il 7 agosto), come spesso accade, purtroppo con frequenza maggiore, nelle sere d’estate.

E come se non bastassero incidenti (vedi quello di Celle Ligure, con un’auto precipitata nel fiume), liti (QUI quella avvenuta tra marito e moglie a Finale) o risse e malori, i soccorritori sono stati costretti ad un super lavoro a causa di un elevato numero di ragazzi in preda ai fumi dell’alcol.

Non qualche “semplice” bicchiere, ma condizioni che hanno richiesto, in decine di casi, sparsi a macchia di leopardo da Andora a Savona, l’intervento del personale sanitario.

Una situazione che, stando a quanto riferito, sta andando avanti da inizio estate, con picchi imprevisti come quello della notte appena trascorsa.

Non solo maggiorenni, ma anche minorenni: “Oltre ad arrecare danno a se stessi, il vero problema è che tolgono ambulanze e risorse a chi ne ha davvero bisogno”, il commento rammaricato dei soccorritori ai microfoni di IVG.