Giovane capotreno sorprende tre ragazzi senza biglietto: presa a calci e pugni dalla minorenne del gruppo

Cairo Montenotte. Nei primi giorni di agosto, una giovane capotreno, in servizio su un convoglio in partenza da Ventimiglia e diretto a Torino, si è vista costretta a richiedere l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine presso la stazione di San Giuseppe di Cairo a seguito di una violenta aggressione nei suoi confronti.

La dipendente Trenitalia, mentre svolgeva il servizio di “controlleria”, ha sorpreso tre giovani, due ragazzi poco più che 18enni ed una ragazza minorenne, tutti residenti a Novara, sprovvisti di biglietto. L’invito a pagare il biglietto e a far indossare la museruola al cane pitbull che era in loro compagnia non ha però sortito alcun effetto se non quello di irritare il gruppo, i cui membri hanno anche rifiutato di mostrare i documenti di identità richiesti.

La ragazza, dimostratasi la più ostile, dopo aver spintonato la capotreno, l’ha colpita con un calcio al ventre. La ferroviera si è spostata quindi nella vettura accanto, bloccando l’apertura della porta intercomunicante per non essere raggiunta ancora dalla giovane che, nel mentre, continuava ad inveire e minacciarla.

Vista la situazione, la capotreno ha contattato la sala operativa del compartimento polizia ferroviaria Liguria, che ha inviato i soccorsi. Nel frattempo, il treno è giunto alla fermata di San Giuseppe di Cairo e qui la ragazza, sempre più adirata, ha trascinato sul marciapiede la dipendente Trenitalia e l’ha nuovamente colpita, ripetutamente, con calci e pugni per poi dileguarsi con i due compagni di viaggio ed il cane.

Il gruppo, a seguito di ricerche, è stato rintracciato dopo un’ora circa all’interno della stazione ferroviaria di Acqui Terme da una pattuglia dell’Arma dei carabinieri. La capotreno è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, da cui è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Il comando del posto di polizia ferroviaria di Savona, una volta raccolta la denuncia ed ascoltati alcuni testimoni, ha proceduto a denunciare a piede libero i giovani per i reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sull’identità personale. La ragazza minore è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria anche per le minacce e le lesioni cagionate alla capotreno che, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.