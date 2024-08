Concerto Gigi D’Alessio, ordinanze su viabilità e divieto alcolici: “Ma Ceriale non sarà bloccata”

In occasione del concerto di Gigi D’Alessio, che si svolgerà nella splendida cornice di piazza della Vittoria a Ceriale venerdì 2 agosto 2024, sono state adottate – con due distinte ordinanze – alcune misure volte a favorire una convivenza civile e sicura e alcune modifiche alla viabilità.

Nella prima ordinanza si dispone il divieto di vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro/lattine dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze di venerdì 2 agosto 2024 nonché la sospensione temporanea dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico nei confronti degli esercizi commerciali a cui è stato concesso l’utilizzo dello spazio esterno per il posizionamento di tavolini, sedie e quant’altro di pertinente alla propria attività dalle ore 18:00 di ciascuna giornata in cui si svolge il concerto in questione fino a cessate esigenze dello stesso (per il dettaglio consultare qui l’ordinanza).

Nella seconda ordinanza, vengono istituite alcune modifiche alla viabilità allo scopo di meglio disciplinare l’afflusso degli spettatori e riguarda gli aspetti logitico-organizzativi, anche per garantire massima sicurezza al pubblico presente (per il dettaglio consultare qui l’ordinanza).

Rispetto alle polemiche di queste ore, il vice sindaco del Comune di Ceriale Luigi Giordano, insieme all’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, hanno diffuso sui propri social un post di informazione e rassicurazione per arginare alcuni infruttuosi allarmismi su quella che dovrebbe anzitutto essere vissuta come una bellissima vetrina di territorio, oltre che un’occasione unica per i numerosi fans dell’artista, nel pieno rispetto delle regole.

Ecco il testo del messaggio pubblicato: “CERIALE NON CHIUDE, SIA CHIARO! Possiamo transitare e non solo, si può andare nei bar e ristoranti di vostra preferenza, potete andare con i vostri figli alle giostre, nei parchi giochi, nei chioschi degli stabilimenti balneari, da qualsiasi commerciante di vostro gradimento. Ceriale è accogliente, Ceriale è a misura d’uomo, Ceriale per il 2 agosto offrirà uno spettacolo a livello nazionale. Cerchiamo solo di non esasperare queste giornate già calde e afose. Cerchiamo solo di non creare assembramenti inutili e dannosi per tutti. Ceriale vi aspetta serenamente”.

“Tutto questo con un centinaio di addetti alla sicurezza e l’amministrazione comunale ringrazia le forze dell’ordine e naturalmente la Protezione civile, la Croce Rossa e i volontari che saranno operativi per l’evento musicale” concludono i due amministratori cerialesi.