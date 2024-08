Savona. Tempi lunghi per la riapertura della viabilità ordinaria sul lungomare Matteotti a Savona, nel tratto dell’Aurelia interessato dagli smottamenti causati dal maltempo della giornata di ieri, poco dopo la galleria Valloria.

Secondo quanto reso noto dalla Regione, a seguito del confronto tecnico avviato con Anas, il ritorno alla normalità è previsto entro l’inizio della prossima settimana. Stando al quadro attuale sullo stato del versante soggetto alle frane, sono necessarie nuove verifiche strutturali prima di procedere con l’intervento di messa in sicurezza.

A differenza di quanto precedentemente annunciato, infatti, i lavori prevedono, oltre al ripristino della carreggiata, il posizionamento di una rete parietale che possa anche prevenire futuri movimenti franosi.

La Regione Liguria e l’assessorato regionale alla Protezione civile sono in costante contatto con Anas per monitorare l’evolversi della situazione.

Dunque una settimana di possibili disagi al traffico tra Savona e Albissola, con la circolazione viaria deviata nella strada che conduce al comando della Guardia Costiera e regolata da una pattuglia della polizia locale.

Frana su lungomare Matteotti a Savona

Modifiche anche per i bus di TPL Linea, in direzione ponente: percorso regolare fino all’uscita della galleria Valloria in arrivo dal comune di Albissola Marina, poi svolta obbligatoria nella discesa che porta alla Capitaneria di porto dove è stata posizionata una fermata provvisoria, in seguito una volta raggiunta nuovamente la via Aurelia ripresa del regolare percorso.