Savona. Pesanti disagi al traffico questa mattina, già a partire da Albissola Marina in direzione ponente, a causa della frana che si è staccata nella serata di ieri dalla parete rocciosa di lungomare Matteotti, poco dopo la galleria Valloria.

I detriti occupano parte della carreggiata, per questo è stata istituita una deviazione e il traffico è stato incanalato nella strada che conduce al comando della Guardia Costiera ed è regolato da una pattuglia della polizia locale.

Inevitabilmente, in un lunedì già di per sé difficile dal punto di vista della viabilità a causa del mercato settimanale, si sono formate lunghe code da per la città della Torretta.

Di seguito, la nota di Anas: “Sono in corso da parte di Anas le operazioni di messa in sicurezza di viale Matteotti a Savona, chiuso ieri sera a seguito di alcune piccole frane provocate dal maltempo che nella stessa giornata ha colpito tutta la Liguria. Non si sono registrati danni a cose o persone”.

“L’assessore regionale alla Protezione civile, che ieri ha seguito l’evolversi dell’allerta meteo dalla sala operativa della Protezione civile, è in contatto con Anas, intervenut a sul posto con il proprio personale tecnico, deviando il traffico veicolare l ungo la viabilità alternativa. È stato pertanto assicurato il transito verso l’ ospedale San Paolo per i mezzi di soccorso, garantendo allo stesso tempo il presidio del movimento franoso più esteso”.

Frana su lungomare Matteotti a Savona

“Dalle 7 di questa mattina, dopo accertamenti più approfonditi, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e Anas prevede la riapertura al traffico in entrambi i sensi di marcia entro la giornata odierna”.