Fine delle polemiche: Sandro Pertini avrà la “sua” via a Lucca

Stella-Lucca. “La nostra città non negherà mai una piazza o una via al presidente Sandro Pertini”. Così, nemmeno un anno fa, Mario Pardini, sindaco della città toscana, dopo la bufera scoppiata in Consiglio Comunale e sollevata dalla minoranza che aveva presentato una mozione con la specifica richiesta, in quel momento non accolta.

Una vicenda che era balzata agli onori della cronaca. Ora l’iter amministrativo necessario per l’intitolazione è terminato e il prossimo 4 settembre, mercoledì, ci sarà il taglio del nastro. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco di Stella, paese natale del presidente, Andrea Castellini.

“Vi ricorderete in tanti che l’anno passato scoppiò il caso politico della mancata intitolazione di una via o di una piazza a Lucca, ovviamente con annessi botta e risposta tra varie istituzioni di ogni ordine e grado tra i quali ovviamente anche noi”.

“Bene, ora con tanta felicità posso annunciarvi che l’amministrazione della Città di Lucca ha finalmente concluso l’iter per intitolare una nuova Via al nostro presidente Sandro Pertini”.