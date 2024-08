Finale, rifiuti abbandonati in zona Terre Rosse di località Le Manie: scatta la denuncia di Enpa e Wwf

Finale. Continuano i controlli sul territorio della provincia savonese per scongiurare possibili incendi e prevenire l’abbandono incontrollato di rifiuti.

Le guardie volontarie zoofile del Nucleo Provinciale Enpa e le guardie volontarie WWF di Savona, stanno effettuando sopralluoghi congiunti delle principali zone ad alta concentrazione turistica, “per scongiurare conseguenze irreparabili per fauna e ambiente”.

Nell’ambito di tale servizio di prevenzione, è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria da parte dei due Nuclei, a carico di ignoti, per un abbandono di rifiuti in zona Terre Rosse località Le Manie.

Le guardie volontarie “continueranno nel monitoraggio per tutta l’estate” e “raccomandano la massima attenzione all’ambiente: si ricorda il divieto di fumare e di accendere fuochi di qualsiasi tipo in ambito boschivo. Un incendio oltre a provocare un autentico disastro ambientale spesso è anche una mattanza per il mondo animale”.