Finale, pianta cade sull’Aurelia dalla galleria del Castelletto

Finale Ligure. Sono in corso le ultime verifiche da parte dei vigili del fuoco intervenuti questa mattina sulla via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza della galleria Castelletto per una pianta caduta sul tratto viario.

L’allarme è scattato intorno alle 10.00.

Fortunatamente nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito, solo qualche disagio alla viabilità per consentire le operazioni di rimozione da parte dei pompieri, che stanno accertando la situazione sul versante sovrastante la galleria da dove si è staccata la pianta, che ha portato con sé anche alcuni detriti.

Sul posto sta operando anche la polizia locale per la regolare la circolazione, in attesa di un ritorno alla normalità.