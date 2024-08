Finale Ligure, l’amministrazione comunale consegna una targa al sindaco di Donzdorf

Finale Ligure. Stamattina il sindaco Angelo Berlangieri e l’amministrazione comunale di Finale Ligure con Caterina Vecchiato, presidente dell’Associazione Culturale Musicale Palma d’Oro, hanno ricevuto e consegnato una targa al sindaco di Donzdorf, Martin Stölzle, rappresentante del Palma d’Oro in quanto ideatore e promotore del Premio Donzdorf.

Il Premio Donzdorf è stato istituito nel 2021. La collaborazione artistica con Donzdorf è iniziata nel 2010 ed è maturata nel tempo grazie a Hans Peter Stenzl, Volker Stenzl e Martin Stölzle, sindaco di Donzdorf, rappresentanti in Germania del Palma d’Oro di Finale Ligure. Con il sindaco Martin Stölzle dal 2013 in modo costante. Ha partecipato all’edizione del 2013 e dal 2015 al 2024 ha partecipato a tutte le edizioni del Palma d’Oro a Finale Ligure.

Il carattere internazionale della manifestazione finalese, Palma d’Oro, quest’anno ricorre la 50 edizione, è espresso anche a livello organizzativo, in quanto il concorso offre ai premiati e alla giuria di partecipare al Festival e Premio Donzdorf in Germiania, dove lunedì 2 settembre ore 19 si terrà il Concerto dei membri di giuria, e martedì 3 settembre, il Premio Donzdorf, un concorso riservato ai tre finalisti di Finale Ligure, che si esibiranno a Donzdorf in un concerto solistico e con il quartetto.