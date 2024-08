Finale Ligure, ecco la nuova Commissione sul paesaggio: “Confronto e tutele per gli interventi urbanistci”

Approvata dalla giunta comunale di Finale Ligure la nuova Commissione Locale per il Paesaggio, prevista dall’art. 148 del Codice dei Beni Culturali. La Commissione svolge attività di supporto in materia di autorizzazione paesaggistica, funzione che il Comune finalese esercita in convenzione anche in favore dei territori limitrofi di Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio.

Cinque i componenti nominati in data odierna: Fabio Arrighetti, Laura Conte, Maurizio Gnudi, Riccardo Scaletta e Rossella Scunza.

“La scelta ha riguardato iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, ciascuno nel proprio ambito di competenza e con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” afferma l’assessore all’Urbanistica Umberto Luzi.

“Il comprensorio finalese, fin da subito, dovrà necessariamente confrontarsi con interventi urbanistici di rilevante importanza, che comprenderanno il recupero e la riqualificazione delle ex aree Piaggio e Ghigliazza, il nuovo ponte sul torrente Pora, lo sviluppo della stazione ferroviaria e le necessarie interconnessioni con il resto della città”.

“Siamo certi che la scelta di questi professionisti potrà garantire un valido supporto per la tutela paesaggistica del nostro comprensorio”.

“Siamo particolarmente lieti che abbia accettato di far parte della Commissione, l’Arch. Rossella Scunza, già in servizio presso la Soprintendenza di Genova e Funzionario di zona della Provincia di Savona, esperta conoscitrice del territorio, che garantirà, insieme agli altri professionisti, un livello di assoluta qualità e affidabilità nelle scelte future” conclude l’assessore finalese.