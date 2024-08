Finale, donna di 45 anni aggredita con un pugno dal marito: ferita al volto e trasporto in ospedale

Finale Ligure. Lite in casa sfocia nella violenza. È successo nella tarda serata di ieri (6 agosto), una manciata di minuti prima di mezzanotte, a Finale, in via Nicolò Saccone.

Stando a quanto riferito, un diverbio tra moglie e marito è finito nel peggiore dei modi. Dalle parole, infatti, si è purtroppo passati ai fatti, con l’uomo che ha colpito la consorte con un pugno.

Un colpo in pieno volto, che le ha procurato un taglio sotto lo zigomo. Sul luogo dell’accaduto: un’ambulanza della croce bianca di Finale, l’automedica del 118 e le forze dell’ordine.

La donna, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.