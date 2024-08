Finale dirà addio ai fuochi d’artificio. Berlangieri: “Dal prossimo anno spettacolo pirotecnico insonorizzato”

Finale Ligure. La nuova amministrazione comunale guidata da Angelo Berlangieri ha annunciato la data dei fuochi d’artifcio per l’estate 2024, ma sarà, forse, l’ultima volta…

“Questo sarà l’ultimo appuntamento con i tradizionali spettacoli pirotecnici: a partire dall’anno prossimo è infatti volontà dell’amministrazione iniziare ad offrire spettacoli di fuochi insonorizzati con accompagnamento musicale: nessun rumore violento per uno show affascinante senza alcun disturbo per persone e animali” ha sottolineato il sindaco Berlangieri, nell’annunciare la programmazione stabilita così come gli altri eventi che animeranno lo stesso week end di Ferragosto a Finale Ligure.

“Siamo felici di ufficializzare che il tradizionale spettacolo pirotecnico a Finalmarina si terrà il 30 agosto” aggiunge poi il primo cittadino finalese.

“Il posticipo dell’importante appuntamento estivo con i fuochi d’artificio a venerdì 30 agosto 2024 è stato determinato da nuove condizioni inerenti al trasporto del materiale esplosivo che ci hanno imposto di rivolgerci a nuovi operatori in possesso delle necessarie

certificazioni, non disponibili nelle date consuete”.

“Nella nostra offerta turistica, quindi, un altro importante evento per avvicinarsi a festeggiare assieme l’ultima fase della stagione estiva, tuttavia siamo altrettanto convinti e sicuri dell’indirizzo amministrativo adottato per i prossimi spettacoli pirotecnici, che garantiranno con un format diverso attrattività e un minor impatto sulla nostra località” conclude Berlangieri.