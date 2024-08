Finalborgo, restauro dell’organo della basilica di San Biagio: primo evento per la raccolta fondi

Al via il progetto di restauro dell’organo della basilica di San Biagio a Finalborgo, con un primo evento per la raccolta fondi in programma il prossimo 27 agosto. Questo grazie all’iniziativa del Club Rotaract Genova Lanterna, i cui soci fondatori provengono per la maggioranza dal Conservatorio Nicolò Paganini e dalla scuola Germanica.

Il neonato Rotaract, che per la sua fondazione ha visto protagonisti l’ex presidente del Club padrino Rotary Genova Lanterna Claudio Giberti (ex direttore S.C. Urologia dell’ospedale San Paolo di Savona), il socio Maestro Fabrizio Callai (presidente del Conservatorio Nicolò Paganini) e il prefetto del Rotary Silvia Rosso (imprenditrice e discendente da una delle famiglie più antiche di Finalborgo), come suo primo progetto ha deciso di “adottare” il prezioso organo (Carbone, 1665 – Concone, 1784 – Dessignoli, 1894) della basilica finalese, al fine di raccogliere i fondi per il suo restauro completo, sia per quanto riguarda l’aspetto strumentale sia per quello artistico del complesso cassa-orchestra.

“Un programma ambizioso che necessiterà dell’organizzazione di molti eventi, contributi CEI e interventi di Fondazioni” afferma la stessa Silvia Rosso.

Martedì 27 agosto, alle ore 21, questa iniziativa prenderà corpo e con un concerto tenuto dal Maestro Fabrizio Callai verrà valorizzato questo antico ed importante strumento. Il programma è incentrato su musiche di autori italiani del XVIII e XIX secolo che metteranno in risalto le caratteristiche foniche dell’organo.

L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative culturali estive promosse dal Comune di Finale Ligure.

“Per riuscire a realizzare questo concerto è stato necessario un primo intervento di una decina di giorni, che ha visto impegnati, alcuni dei ragazzi del Rotaract ed al giovane campanaro di Finalborgo, oltre a Callai, Giberti e Rosso, in un lavoro di pulizia, manutenzione ed accordatura” conclude.