Film internazionale della società “Ahora! Film”: il casting a Savona, ecco le figure ricercate

Savona. Starfilm Liguria organizza un casting, il giorno 26 agosto, dalle 10 alle 14, presso la propria sede in Corso Vittorio Veneto, a Savona, per un film internazionale della società “Ahora! Film” di prossima produzione in Liguria.

Si ricercano le seguenti figure: “ragazzi tra i 20 e i 30 anni che abbiano residenza in Liguria, con un minimo di esperienza di recitazione e conoscenza di inglese e tedesco”.

Ma anche “donne tra i 60 e gli 80 anni con un minimo di esperienza di recitazione; uomini tra i 65 ai 75; una bambina di 5/6 anni e due bambini di 7/8 anni”.

Le riprese verranno girate in zona, con date ancora da decidersi nel mese di settembre.

“Siamo molto felici di questa nuova occasione, – affermano Francesca Gigliotti e Giuseppe Ciccone di Starfilm Liguria, – e ci aspettiamo una buona adesione come negli eventi passati”.

I candidati “sono pregati di presentarsi al casting muniti della fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale”.