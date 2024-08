FestivAlContrario 2024 chiude nel segno del successo e +40% di presenze: “Un riferimento culturale per il territorio”

Castelvecchio di Rocca Barbena. Una quarta edizione di conclamato successo: si chiude così il FestivAlContrario 2024 dedicato alle “Altre Terre”. Il Festival ha portato oltre trenta eventi, dal 13 luglio al 20 agosto, a Castelvecchio di Rocca Barbena, nei borghi della Val Neva, toccando quest’anno anche il basso Piemonte, con Garessio e Alto, e proponendo delle vere e proprie esperienze tra i cinque sensi ad Albenga, Cisano sul Neva, Colletta di Castelbianco. L’edizione 2024 ha fatto registrare un successo confermato dall’aumento del 40% delle presenze di pubblico e delle vendite dei biglietti rispetto agli anni precedenti.

“Quasi tutti gli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito, confermando un forte interesse da parte del pubblico – è il commento pieno di entusiasmo delle direttrici artistiche del Festival, Vera Marenco e Manuela Litro – Abbiamo ottenuto una grande risonanza mediatica, con una copertura estesa sia da parte dei media nazionali che di quelli locali. L’interesse delle istituzioni e il coinvolgimento della comunità di Castelvecchio di Rocca Barbena sono cresciuti significativamente, e ci dimostrano come il festival sia diventato un punto di riferimento culturale per il territorio”.

Tra i momenti più significativi di FestivAlContrario 2024, la residenza dell’astrofisico Giovanni Covone, con cui il pubblico ha potuto fermarsi a riflettere sull’esistenza di “altre terre”, inaugurando così nuove prospettive sull’universo cariche di fascino, suggestione e significato. In compagnia di Covone, professore associato di astrofisica e cosmologia all’Università̀ Federico II di Napoli, ricercatore di esopianeti e autore del libro “Altre terre” (HarperCollins Italia), che ha vinto il Premio Asimov 2024, il pubblico del Festival ha esplorato l’immensità del cielo, ammirato stelle e pianeti ancora misteriosi, perdendosi nel mistero dell’universo.

Fitto il programma musicale di FestivAlContrario 2024: tra gli artisti ospiti i Tazenda, i Cluster, Fabrizio Bosso e Julian Olivier Mazzariello, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Peppe Voltarelli, Anaïs Drago, Valentina Scheldhofen Ciardelli e Riccardo Angelo Strano, e tanti altri. “Artisti straordinari dal punto di vista professionale, ma anche persone meravigliose con cui condividere momenti preziosi prima e dopo gli spettacoli – conferma lo staff del festival – Il Festival ha offerto un mix di emozioni, alternando momenti di puro divertimento a momenti commoventi e toccanti. La novità delle experience, che ha visto intrecciarsi visite a luoghi e aziende del territorio e momenti musicali, si è rivelata una grande risorsa per le imprese locali e ha suscitato un enorme interesse da parte del pubblico, così come ha avuto successo l’inclusione di nuove location intorno alla Val Neva, sconfinando nel cuneese”.

I numeri parlano chiaro: sono state registrate circa 1.570.000 visualizzazioni sui canali social di FestivAlContrario e decine di migliaia di accessi al sito web, un dato che testimonia l’interesse crescente e la curiosità del pubblico verso un evento unico nel suo genere.

“Siamo già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a coinvolgere, sorprendere e incantare il nostro affezionato pubblico – confermano le direttrici artistiche Vera Marenco e Manuela Litro – Il festival non finisce, ma resterà sul territorio anche nei mesi autunnali con attività preparatorie, tra cui il lancio di una call for ideas dedicata alla figura di Bastian Contrario. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa edizione del FestivAlContrario, ogni singolo apporto è stato determinante”.

FestivalContrario 2024 è un progetto di Associazione Musicaround ETS in partenariato con i comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e Zuccarello, la Pro Loco Erli Val Neva, l’Associazione Antiche Vie Del Sale e la Fondazione Oddi. Il Festival si svolge con il patrocinio di Rai Liguria.