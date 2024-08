Festival teatrale Verezzi, il premio della Camera di Commercio a “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”

Borgio Verezzi. Nato nel 2010 e voluto dalla Camera di Commercio di Savona (oggi Camera di Commercio Riviere di Liguria), il premio viene conferito ogni anno allo spettacolo che nell’edizione precedente del Festival teatrale di Borgio Verezzi “si sia particolarmente distinto, coniugando la qualità dell’allestimento e della recitazione al gradimento del pubblico, dimostrando la capacità di catalizzare l’interesse dei media per il nostro territorio in quel felice connubio tra cultura e turismo che da anni contraddistingue la manifestazione”.

Per l’edizione del 2024 il premio è stato assegnato a “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio” di Richard Levinson & William Link – messa in scena italiana dello spettacolo teatrale americano dedicato allo sgualcito e geniale investigatore televisivo reso celebre dal grande Peter Falk – che con tre sere di sold out ha attirato il maggior numero di spettatori in piazza Sant’Agostino.

Domenica 11 agosto sul palco del Festival, il vice presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Alessandro Berta, introdotto dal consigliere Mattia Rolando, ha consegnato il riconoscimento al regista dello spettacolo Marcello Cotugno che ha ritirato la targa a nome della produzione Oliver & Friends.

Il vice presidente ha ricordato il grande contributo del Festival teatrale di Borgio Verezzi alla promozione del territorio ligure, ribadendo l’importanza strategica della cultura per lo sviluppo economico e sociale. In platea erano presenti il sindaco Renato Dacquino e Maximilian Nisi, direttore artistico della manifestazione.