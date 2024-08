Festa dei Gunbi, Sagra del Nostralino, Bennato in concerto e Schiuma Party allo Zero Club: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Come di consueto gli appuntamenti del fine settimana saranno tantissimi tra musica, arte, spettacoli teatrali, eventi culturali e letterari, ma a farla da padrone saranno decisamente le sagre dove ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta tra Festa dei Gunbi a Toirano, Sagra delle pesche e del vino pigato a Ortovero, Sagra della Buridda di stoccafisso a Segno e Sagra del Nostralino a Ranzi solo per citarne alcune. Per gli amanti della vita notturna, infine, da non perdere lo Schiuma Party allo Zero Club di Alassio e per chi ama la musica c’è Edoardo Bennato in concerto a Loano. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

FESTA DEI GUNBI A TOIRANO

Dall’8 al 11 agosto 2024 a Toirano torna l’attesissima Festa dei Gunbi, arrivata all’edizione numero trentacinque, organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Toirano. Per quattro giorni il borgo antico di Toirano sarà animato da una fiera mercato, animazione, musica dal vivo, ma soprattutto ad essere protagonisti saranno i piatti tipici e locali, oltre alla birra ed i vini del territorio.

Per tutta la durata dell’evento ci sarà la cena rustica dalle ore 19,30 nel parco del Marchese e nel centro storico.

Per informazioni è possibile scrivere su WhatsApp al numero 327 331 61 77 o via mail a info@festadeigunbi.it o visitare il sito www.festadeigunbi.it o la pagina Facebook dell’evento.

SAGRA DELLE PESCHE E DEL PIGATO AD ORTOVERO

Dal 9 all’11 agosto torna ad Ortovero la tradizionale Sagra delle pesche e del vino Pigato, arrivata alla cinquantaquattresima edizione. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19.30, mentre dalle 21.30 è previsto intrattenimento musicale con Mike & I Simpatici (nella serata di venerdì), con Alex Tosi (il sabato) e Cristian e La Luna Nueva (domenica).

Durante l’evento si potranno gustare tante specialità locali: il risotto al Pigato, la polenta con il cinghiale, il coniglio alla ligure e, ovviamente, le pesche al Pigato.

Un appuntamento con il gusto e la musica da non perdere.

SAGRA DELLA BURIDDA DI STOCCAFISSO A SEGNO

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto la Società Cattolica “Fede e Lavoro” di Segno (Vado Ligure), organizza la Sagra della Buridda di Stoccafisso. Dalle ore 19 alle 23 saranno aperti gli stand gastronomici dove sarà possibile anche gustare i ravioli, oltre ad un’ampia scelta di primi e secondi piatti accompagnati da buon vino.

Disponibili posti al coperto e all’aperto.

A RANZI TORNA LA SAGRA DEL NOSTRALINO

Si preannuncia un agosto indimenticabile a Ranzi sulla collina di Pietra Ligure. Il Circolo Giovane Ranzi organizza la Sagra del Nostralino e de I Birrai di Offenburg che si svolgeranno rispettivamente dal 10 al 14 Agosto e dal 17 al 19 Agosto. Insomma, un doppio appuntamento all’insegna della buona cucina, del vino, della birra e di tanta musica. La Sagra del Nostralino (10 – 14 Agosto) è ormai un “must” dell’estate rivierasca capace di richiamare ogni sera migliaia di persone nel bosco di Ranzi, la piccola frazione alle spalle di Pietra Ligure. Una piccola festa di paese nata nel 1962 e diventata, nel corso degli anni, un evento irrinunciabile per coloro che amano conciliare il buon cibo, la natura e il divertimento.

La cucina, da sempre ispirata alla tradizione, propone alcune tra le ricette liguri più popolari e antiche: i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l’antica prescrizione paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, le lumache, la trippa, il ciupin (guazzetto) di pesce, lo spada alla griglia, la frittura mista di pesce, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure, il cundijun e tante altre prelibatezze.

SCHIUMA PARTY ALLO ZERO CLUB DI ALASSIO

Preparatevi a un viaggio nel cuore della California più divertente! Domenica 11 agosto, a partire dalle ore 22, lo Zero Club di Alassio si trasforma in un autentico angolo degli USA, pronto a far ballare fino all’alba con l’immancabile American Pie Party. Dopo anni il famosissimo party americano ritorna nella città di Alassio, paese che per la prima volta lo ha ospitato quasi 15 anni fa.La magica location, con la sua vista mozzafiato sul mare, sarà allestita a tema per farvi vivere un’esperienza indimenticabile. Dalle decorazioni tipiche ai colori vivaci, ogni dettaglio vi trasporterà in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Zucchero filato, animazione sexy e schiuma party sono solo alcuni degli ingredienti che renderanno questa notte indimenticabile. Lasciatevi tentare dalle deliziose nuvole di zucchero filato, ammirate le performance delle sexy animatrici e scatenatevi in un coinvolgente schiuma party che vi lascerà senza fiato. Non perdere l’occasione di vivere una notte all’insegna del divertimento e della musica!

SPETTACOLO DEI NATI DA UN SOGNO SUL PRIAMAR

Una magica notte piena di musica e dei più bei brani di Musical con lo spettacolo “Una notte a Broadway” della compagnia Nati da un Sogno di Savona che andrà in scena sabato 10 agosto sulla Fortezza del Priamar di Savona.

Gli allievi della Compagnia e Scuola di Musical, Teatro, Canto e Spettacolo savonese andranno a spasso nel tempo e condurranno gli spettatori in epoche diverse tenendoli con il fiato sospeso.

Apertura biglietteria sul Priamar alle ore 20:15, costo biglietto euro 10,00. Apertura platea ore 20:30 inizio spettacolo ore 21.

VIAGGIO NEL TEMPO CON CAIRO MEDIEVALE

L’attesa è finita: il centro storico di Cairo fa il tradizionale tuffo nel passato e rivive l’atmosfera del MedioEvo, focalizzandosi per la precisione nel 1188, anno in cui il marchese Ottone I del Carretto si sposò con la genovese Alda degli Embrìaci. Fino al 10 agosto, festa patronale della città, la macchina del tempo trasformerà il centro in un vero borgo medievale, con figuranti, taverne, spettacoli e musica a tema. Non solo. Residenti, commercianti, volontari e addetti ai lavori saranno pronti a testimoniare la quotidianità antica, con circa duecento figuranti nei panni di personaggi dell’epoca che apriranno ogni serata con sfilate e parate degne di nota.

Appuntamento clou sabato alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico.

EDOARDO BENNATO IN CONCERTO A LOANO

orna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi; sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana della persone comuni, senza mai dimenticare il più classico tra i sentimenti ispiratori di ogni artista: l’amore. Edoardo Bennato torna ad esibirsi live a Loano con un concerto ad alto contenuto rock&blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”.

Sabato 10 agosto il grande rocker salirà sul palco allestito in piazza Italia e sarà protagonista di due ore di musica, video coinvolgenti e l’interazione con il pubblico, per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Un’esperienza emozionale con i brani e le melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere; per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra.

Vi aspetta per l’unica data del mese con lo slow #trekking con gli amici asinelli, in programma SABATO 10 AGOSTO dalle ore 9.00. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, torna l’appuntamento con VITA IN FATTORIA e la cura di asini e cavalli.

Alle ore 18.00 spazio al BATTESIMO DELLA SELLA dove bambini e adulti potranno avvicinarsi al mondo dell’#equitazione.

E SABATO speciale SERATA DI PESCE, cena sociale per sostenere gli animali del parco.

DOMENICA 11 AGOSTO dalle ore 15.00 A SPASSO CON SANTIAGO, il pony del #parconatura di #pietraligure pronto a regalare ancora sorprese ed emozioni…

Alle ore 16.00 ancora il divertimento estivo con l’attività GIOCHI D’ACQUA CON I CAVALLI.

Alle ore 17.00 GIOCHI IN SELLA sempre in compagnia del nostro staff.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

