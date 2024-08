Ferragosto senza il tutto esaurito, campanello d’allarme per la Liguria: serve promuovere un turismo di qualità

Savona/Provincia. Già sono un ricordo o quasi coloro che predicavano di caldo insopportabile: il meteo di oggi, domenica 18 agosto, ha persino anticipato di qualche mezza giornata il controesodo.

E’ tempo di alcune riflessioni, nessuna ricetta certa – ci mancherebbe -, solo qualche spunto che ognuno, con le sue idee, convinzioni, professionalità, può sviluppare se vuole come gli pare.

Un più e un meno, intanto. Il più consiste nel numero elevato di eventi e manifestazioni che sono state organizzate in provincia di Savona, spesso di buona se non ottima qualità. Si potrebbe puntare forse a un maggior coordinamento fra le varie località, ma è una battaglia persa in partenza perché nessuno vuol rinunciare alla sua festa in quel giorno e a quell’ora. E non è neppure detto che serva davvero.

Il meno rappresenta il fenomeno più grave, cioè quello delle spiagge libere assediate e occupate da accampamenti abusivi, bande di teppisti, sciami di maleducati che se ne vanno lasciando l’arenile come una discarica.

A Savona città si aggiunge il caso dei bus (se ne sono contati fino a quindici in una giornata), che depositano persone in arrivo perlopiù dalle province di Torino e Milano, in un punto ben preciso di spiaggia libera anziché più sparpagliati, sottraendo spazi ai savonesi e agli altri turisti. Pullman che si fermano o dove capita o anche sugli spazi dei bus, ma occupandoli per lungo tempo e appropriandosi della sede stradale per scaricare verso il centro della carreggiata borsone, tende, ombrelloni. E’ anche capitato alle Fornaci (non necessariamente i due fenomeni sono collegati), che siano spuntare organizzazioni con tanto di pettorine che persino affittano ombrelloni e vendono cibo, utilizzando metodi bruschi verso chi non è loro “cliente”. In un caso e nell’altro (tendopoli abusive e pullman) c’è stata un’opera importante da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale di Savona in particolare, ma bisognerà pensare (ormai l’anno prossimo, crediamo), a misure più organizzate e continue, a cominciare dalle possibilità che offre il codice della strada. Certo, ci vogliono più agenti ma si può fare.

Passiamo ai numeri del periodo di Ferragosto. Pare ormai accertato che non ci sia stato il tutto esaurito, soprattutto negli hotel e negli appartamenti di maggior pregio: parliamo dunque del turismo di qualità, quello più importante per l’economia. Lo stesso vale persino per gli stabilimenti balneari. In un prestigioso centro a Ponente di Savona c’erano cabine libere anche nei giorni di Ferragosto. Occorre certamente che tutti trovino la loro sistemazione in base alle possibilità, ma è un allarme che non si può trascurare.

A proposito di Bagni Marini: la campanella della Bolkestein ormai è suonata e la materia non può essere rinviata ancora a lungo.

E’ il momento di parlare della promozione della Liguria e dell’allungamento della stagione, argomenti che dovrà però affrontare la nuova giunta regionale (auguri).

Sulla promozione si può comunque dire che dovrebbe puntare appunto sul turismo di qualità, sulle nostre eccellenze come l’enogastronomia basata sui prodotti a chilometro zero anche grazie ad accordi tra produttori e operatori. Qualche esempio c’è. Ancora, vanno tenuti in considerazione l’entroterra, i borghi, le attività di nicchia ma che fanno numeri importanti.

Altro appunto. I disagi provocati in passato dai cantieri autostradali hanno lasciato danni, reali e di immagine, più gravi di quanto si possa pensare. Molti, soprattutto se hanno qualche spicciolo da spendere, non si mettono certo in viaggio per la Liguria sapendo di dover affrontare un’odissea.

Un’ultima considerazione di costume per i nostri organizzatori di eventi. Il famoso dj e produttore francese Bob Sinclar ha detto che è stufo di vedere giovani che, anziché cantare e ballare, utilizzano tutto il tempo col telefonino in mano. Se lo dice lui, che di giovani se ne intende…