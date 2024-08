Ex colonia marina Veronese di Ceriale, la minoranza: “La maggioranza ha paura del confronto e del dialogo”

Ceriale. I consiglieri di minoranza di Ceriale Antonello Mazzone e Fabrizio Dani (CerialeSi) e Piercarlo Nervo ed Eugenio Maineri (Noi per Ceriale) intervengono a proposito del futuro dell’ex colonia marina Veronese.

“Nell’aprile scorso abbiamo presentato una mozione con la quale il consiglio comunale doveva deliberare di impegnare il sindaco e la giunta comunale affinché non fosse concesso alcun cambio di destinazione d’uso in residenziale della ex colonia marina Veronese. La mozione fu trattata nel consiglio comunale del 23 aprile scorso, in cui fu deciso di comune accordo con la maggioranza di non trattare il punto e di ridiscuterlo nel consiglio comunale del 30 aprile in modo da elaborare un testo della mozione che fosse condiviso sia da noi che dalla maggioranza. Purtroppo la maggioranza, non rispettando quello che era un accordo politico, decise di non voler elaborare nessuna mozione condivisa e durante il consiglio comunale del 30 aprile votò contro alla nostra, con il sindaco che come motivo per il voto contrario disse che era in corso un’asta pubblica per la vendita della colonia e che sarebbe stato opportuno attendere l’esito dell’asta, per ritornare a discutere dell’argomento ad iter concluso”.

“La nostra idea è chiara ed è quella che l’immobile debba mantenere la destinazione d’uso turistico ricettiva e non debba essere concesso alcun cambio di destinazione d’uso in residenziale perché pensiamo che un albergo nel centro del paese possa essere veramente un volano per il turismo, riportando ad una Ceriale più viva dal punto di vista socio economico. Considerato che l’iter per la vendita della ex colonia marina Veronese è concluso e nessuno ha partecipato, abbiamo ritenuto che fosse opportuno ritornare a discutere dell’argomento e a questo punto approvare la mozione per far sì che l’ amministrazione comunale si impegnasse ufficialmente a non concedere alcun cambio di destinazione d ‘uso in residenziale”.

“Pochi giorni dopo la presentazione della nostra mozione con la richiesta di convocazione del consiglio comunale ci siamo visti recapitare la convocazione del consiglio stesso in forma ‘urgente’ pensando che la maggioranza volesse discutere in modo celere dell’argomento, ma purtroppo ci siamo accorti che la motivazione era determinata dalle ferie dei consiglieri di maggioranza. Purtroppo per la terza volta consecutiva, nel consiglio comunale del 22 agosto, l’amministrazione comunale trova una scusa e vota in modo contrario, con il sindaco che continua a dire che è della stessa nostra idea e vorrebbe veder nascere una struttura ricettiva nel centro del paese, ma poi, per giustificare il voto contrario si aggrappa alla normativa tecnica dicendo che non può essere stravolta da un indirizzo politico, cosa non esatta in quanto per l’applicazione della norma serve una volontà politica”.

“A distanza di ventiquattro ore dal consiglio comunale il sindaco ed il vicesindaco dichiarano sugli organi di stampa che l’obbiettivo della maggioranza sarebbe di destinare ‘parte’ dell’immobile a una residenza sanitaria assistenziale; ci chiediamo perché non dichiarare questa volontà durante il consiglio comunale, rendendo la volontà vincolante in ambito istituzionale? Perché il sindaco nel dichiarare di aver incontrato già due società interessate all’acquisto dell’immobile non ha anche reso pubblica la volontà sulla RSA? E la restante parte dell’immobile che godrà sicuramente di un incremento volumetrico come verrà gestito e con quale destinazione d’uso? La risposta è semplice, ritorneremo ad una fotocopia della zona T1 dove la maggioranza non ha esitato a modificare quanto stabilito dalla normativa tecnica con un atto di indirizzo politico, andando a favore della destinazione residenziale e a discapito della destinazione turistico ricettiva”.

“Per quanto riguarda il populismo non vogliamo prendere lezioni dal vice sindaco che vive di questo, ma costatiamo solamente che la maggioranza non ha il coraggio di confrontarsi e sostenere un dialogo nelle sedi istituzionali preposte ma lancia proclami e accusa di atteggiamenti impropri la minoranza soltanto con articoli propagandistici ma senza contenuti e che dimostrano il loro basso livello che si ripercuote su tutto il paese”.