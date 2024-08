Estate sicura anche via mare: ecco le moto d’acqua della polizia di Stato

Savona-Alassio. Con l’avvio della stagione estiva, sul litorale di Savona e di Alassio, molti cittadini e turisti avranno sicuramente notato dalla spiaggia il passaggio dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua con i colori della Polizia di Stato.

Durante l’estate, quando turisti e i bagnanti tornano a gremire le spiagge del savonese, la vigilanza sulle coste viene assicurata da poliziotti della Questura e del Commissariato di Alassio, specializzati in controllo del territorio e nella conduzione di questi mezzi.

Si tratta di Moto d’acqua Yamaha FC Cruiser 1.800 c.c., omologate per il trasporto di tre persone, capaci di raggiungere i 70 nodi di velocità (circa 130 km orari), allestiti per servizi di pronto intervento, vigilanza del rispetto delle norme di navigazione, controllo del territorio e prevenzione dei reati entro un miglio dalla costa, insomma, una vera e propria volante in mare.

Queste pattuglie speciali, soprattutto durante i fine settimana, vengono coinvolte non solo nei servizi di vigilanza e controllo ma anche in occasione di manifestazioni sportive e gare di nuoto che si svolgono in mare, per garantire la sicurezza degli eventi.