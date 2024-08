Liguria. Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. bollino nero in particolare nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. . Ilsi prospetta il Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto. Viabilità Italia prevede, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato.

“Per consentire la fluidità del traffico – ricorda Anas – è stato potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli precedentemente attivi (1278). Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana”.

Per agevolare il traffico in queste giornate di bollino nero il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, comprese le direttrici SS1 Aurelia della Liguria e del savonese.

E dal pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani traffico particolarmente intenso anche sulla rete autostradale ligure, in direzione delle località della riviera di ponente e di levante. Tutti i tratti di A10 in direzione Ventimiglia, oltre all’A6 in direzione Savona e della stessa A26 in direzione del bivio con la A10, saranno soggette ad un forte congestionamento viario, che potrebbe creare inevitabili disagi, nonostante lo stop ai lavori di manutenzione autostradale programmati per le previsioni di afflusso turistico.