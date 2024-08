Esodo estivo, su strade e autostrade traffico intenso ma regolare nel weekend

Si avvia alla conclusione il terzo weekend di grandi partenze sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Rispettate le previsioni sull’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’esodo estivo che ha visto Anas potenziare l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitare la presenza dei cantieri.

Sulla rete Anas, nel secondo fine settimana di agosto, si sono registrati volumi di traffico significativi, ma senza particolari criticità.

Prosegue l’aumento del traffico rilevato lungo i principali itinerari turistici gestiti da Anas rispetto allo scorso fine settimana (+1,75%): i transiti sono stati costanti nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 con particolare intensità nelle ore diurne, tra le 8 e le 18.

Particolarmente sostenuta la circolazione viaria sulle tratte della via Aurelia nel savonese.

“La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24” afferma la stessa Anas in merito alla situazione viabilità.

Spostandoci sulle rete autostradale, nella giornata di oggi nessuna congestione sulla A6 Torino-Savona, mentre sulla A10 coda di 1 km tra Albenga e Andora in direzione Francia a causa del recupero di un veicolo in avaria.

Per quanto riguarda, invece, le tratte di competenza di Aspi ecco le previsioni per la giornata di domani, lunedì 12 agosto: bollino giallo tra Savona e Genova in entrambe le direzioni tra le 7.00 e le 13.00. Sulla A26 sia in direzione Genova Voltri che in direzione Gravellona Toce bollino giallo, sempre dalle 7.00 alle 16.00, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza.