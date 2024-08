Elezioni regionali, si alza la temperatura nel centrodestra: La Lega candida i due Piana, Tajani lancia Bagnasco

Liguria. Si alza la temperatura nel centrodestra ligure alla ricerca di un candidato per il dopo-Toti. Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha rotto il ghiaccio ieri lanciando esplicitamente la candidatura di Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e segretario regionale del partito, da sempre leale a Berlusconi. Ma a distanza di poche ore arriva il blitz della Lega che – dopo aver ribadito per bocca di Salvini l’indisponibilità di Rixi – mette sul piatto altri due nomi: il presidente ad interim Alessandro Piana, che ha assunto la guida della giunta regionale dallo scorso 7 maggio, e il quasi omonimo Alessio Piana, attuale assessore allo Sviluppo economico.

“Se la coalizione di centrodestra punta a un candidato politico per la Liguria, la Lega ha ben due candidati col profilo umano e politico adatto a ricoprire il ruolo di governatore – si legge in una nota -. Sia Alessandro Piana, attuale presidente ad interim, che Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico, durante il loro mandato hanno dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare la nostra regione. Scelgano gli alleati se è meglio un imperiese come Alessandro o un genovese come Alessio“.

Una mossa un po’ a sorpresa che costringe a sparigliare le carte, mentre Fratelli d’Italia per ora non sta al gioco: “Mi sembra che ci siano già parecchi candidati, non vedo perché proporne un altro – commenta il coordinatore regionale Matteo Rosso -. Quando i nomi verranno portati ufficialmente sul tavolo nazionale li valuteremo. Certamente Carlo Bagnasco è un ottimo candidato, come lo sono anche Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi, tre persone relativamente giovani, capaci e preparate. Ma il mio discorso è indipendente dai nomi che possono uscire o che sono già usciti. Al tavolo nazionale ogni partito che lo ritiene proporrà il candidato migliore che ha”.

“Non ho nessuna ambizione, sono tranquillo e sto lavorando per il mio progetto di rilancio di Forza Italia – commenta intanto Carlo Bagnasco -. Non mi aspettavo le parole di Tajani, certamente mi fanno onore. I rapporti con la coalizione sono ottimi, a me va bene tutto. Io sono a disposizione e ritengo che la mia candidatura abbia una logica per rafforzare il consenso nell’area moderata, ma se c’è qualcosa di meglio che può ottenere più convergenze, allora ben venga. L’unico mio obiettivo è essere eletto come consigliere, quello non lo nego”.

Comunque sia, in meno di ventiquattr’ore le candidature politiche sono passate da zero a tre, segno che l’idea di puntare su un candidato civico non è più così pacifica all’interno della coalizione. Chi mantiene salda questa preferenza è l’area extra-partitica che fa riferimento a Giovanni Toti e Claudio Scajola. Molti i nomi esplorati finora, perlopiù senza successo: oltre al rettore Federico Delfino e al presidente dell’Ordine dei medici Alessandro Bonsignore, un tentativo (fallito) è stato fatto anche con Antonio Gozzi, presidente di Federacciai ed ex candidato alla presidenza nazionale di Confindustria. Sul tavolo restano profili semi-politici come la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo (che alcuni reputano troppo vicina a Toti, di cui coordina la lista) e Pietro Piciocchi, braccio destro di Bucci su cui però non tutti sembrano convinti.

Determinanti saranno certamente le prossime settimane con nuovi incontri e soprattutto con l’apertura del tavolo nazionale evocato da Rosso – cioè quello con Meloni, Salvini e Tajani – detentore dell’ultima parola su tutte le candidature regionali, visto che in ballo non c’è solo la Liguria ma pure l’Emilia Romagna e l’Umbria. L’obiettivo, dichiarato ieri da Toti, è chiudere il cerchio tra fine agosto e inizio settembre. Come prevedibile il clima ha iniziato a scaldarsi dopo la liberazione dell’ex governatore. E probabilmente siamo solo all’inizio.