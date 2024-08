Elezioni regionali, l’ipotesi “election day” perde quota: Liguria al voto il 27 e 28 ottobre

Liguria. La decisione definitiva arriverà questo venerdì 30 agosto, dopo che i leader dei partiti al governo – Meloni, Salvini e Tajani – scioglieranno le riserve, ma è sempre meno probabile che per le Regionali 2024 in Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna si vada verso un “election day”, cioè l’accorpamento delle tre consultazioni un’unica giornata.

Quella che sarebbe stata un’ipotesi quasi scontata per ragioni di risparmio di denaro pubblico, con possibile voto a metà novembre, sembra perdere sempre più quota a favore di tre diversi appuntamenti elettorali.

Ricordiamo che la data del 27 e del 28 ottobre è quella che la Regione Liguria ha proposto alla prefettura sulla base della legge che obbliga il consiglio regionale ad andare al voto entro 90 giorni dalle dimissioni del presidente.

Per definire una data diversa, per esempio il 17 – 18 novembre, sarebbe necessario un decreto del consiglio dei ministri ma è chiaro che ad alcune delle forze di governo – Fratelli d’Italia in primis – l’election day non piace. Troppo alto il rischio di avere una debacle su tutti e tre i fronti: e se in Liguria la partita è aperta, nonostante i riflessi della maxi inchiesta, in Umbria ed Emilia il centrosinistra parte decisamente favorito.

E così se all’inizio dell’estate il Viminale a trazione leghista si era detto favorevole a un accorpamento negli ultimi giorni la direzione sarebbe virata sulla tutela del principio dell’autonomia delle regioni e quindi la Liguria dovrebbe votare entro il 27 ottobre. La data fissata per l’Emilia sarebbe il 17 e 18 novembre mentre la settimana precedente sarebbe il turbo dell’Umbria.

Tre diversi appuntamenti elettorali significano, per i partiti, la possibilità di giocare tre diverse campagne e di aggiustare eventualmente il tiro tra una elezione e l’altra. La Liguria sarebbe la prima ad andare alle urne e questo significa che gli esponenti nazionali concentreranno molte delle loro forze su questo territorio.

Elezioni regionali in Liguria il 27 e 28 significa però che il tempo a disposizione per comporre le liste provinciali e per raccogliere le firme (solo per le liste non già presenti in consiglio regionale o in parlamento) è davvero ridotto.

Questo aspetto, in questo momento, agita più il centrosinistra che ancora non sa chi rientrerà in coalizione (il nodo è Italia Viva) e, senza candidato, non è in grado di definire uno schema preciso delle eventuali liste civiche (una o due che riuniscano moderati e civici) in rapporto con quella legata al nome del presidente.

La scadenza per la presentazione delle liste è fissata tra il 30esimo e il 29esimo giorno prima di quello delle elezioni, quindi tra il 27 e il 28 settembre. Nelle provincie con oltre 300mila abitanti le firme necessarie per ciascuna lista devono essere almeno 1000, in quelle con meno di 300mila abitanti almeno 500.

Intanto oggi è stato condiviso nel corso di un incontro tra il presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana e la prefetta di Genova Cinzia Torraco lo schema di intesa che dovrà essere approvato dalla giunta regionale questo venerdì 30 agosto.

L’obiettivo è, appunto, quello di definire le modalità di collaborazione con le prefetture liguri per la gestione delle elezioni previste il 27 e il 28 ottobre. Sulla base dello schema di intesa spetteranno alla Regione tutte le spese elettorali connesse alla gestione da parte delle prefetture delle elezioni, comprese quelle relative alla retribuzione straordinaria del personale.

Spetterà, invece, alle prefetture, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, il supporto e la collaborazione tecnico-giuridica alla Regione.