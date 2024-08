Elezioni provinciali, il Pd di Cairo propone la candidatura di Alberto Poggio

Cairo Montenotte. “In merito alle prossime elezioni regionali, come Partito Democratico cairese riteniamo che la Valbormida debba avere un proprio candidato a rappresentare il nostro territorio. In passato con candidati forti e unitari abbiamo ottenuto ottimi risultati”. Lo affermano dal circolo Dem di Cairo Montenotte.

“La Valbormida deve avere una sua rappresentanza cosi come ci chiedono i nostri iscritti e sostenitori – aggiungono i Dem – In merito alle elezioni provinciali, chiediamo che Cairo Montenotte abbia un proprio rappresentante e raccolta la disponibilità del consigliere Alberto Poggio vogliamo aprire una discussione all’interno del partito per sostenere la sua candidatura”.

“Ci facciamo quindi promotori per entrambe le elezioni di un percorso unitario per dare la giusta e dovuta rappresentanza al nostro territorio e ai cittadini della valle”.