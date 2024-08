Edizione 2024 Guida Mare Accessibile, Tosi (M5S): “Ha senso presentarla il 2 agosto?”

Genova. Il Movimento cinque stelle Liguria critico sulle tempistiche della divulgazione della Guida Mare Accessibile: “Percepiamo una certa urgenza comunicativa da parte della maggioranza regionale, tanto che oggi abbiamo toccato vette mai viste: incredibile che il centrodestra si sia ridotto a presentare l’edizione 2024 della Guida nientemeno che ieri, il 2 agosto! La accogliamo con favore, per carità, ma che lascia il tempo che trova quando ormai la maggior parte dei cittadini ha deciso da tempo in quali località trascorrere le proprie ferie. A maggior ragione se si tratta di famiglie con disabilità motorie o bambini piccoli”.

“Sommessamente, facciamo notare che ci vorrebbe una programmazione più credibile: le offerte inerenti a una stagione estiva della nostra regione dovrebbero essere presentate entro l’inizio della primavera, non ad agosto. Se davvero vogliamo tenere alti i numeri delle presenze nella nostra regione, si tratta di una programmazione che deve andare di pari passo a quanto di bello e unico possiamo offrire a qualsiasi nostro concittadino italiano, europeo ed extraeuropeo”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Liguria Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Detto ciò, invito gli assessori competenti a farsi un giro (reale e non per finta) sui litorali della nostra regione. Sono diverse le segnalazioni che riceviamo da cittadini in difficoltà, per i quali le spiagge libere della Liguria sono disseminate di ostacoli e sono tutto fuorché accessibili a chi è costretto in carrozzella o a mamme che per portare i piccoli in spiaggia hanno bisogno del passeggino”.