Edilizia, l’assessore Scajola: “Dalla Regione 1,7 milioni di euro per aiutare 2mila famiglie in difficoltà”

Liguria. La Giunta Regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, la ripartizione del fondo affitti 2024, per la prima volta, finanziato interamente attraverso risorse regionali. 1,7 milioni di euro che verranno erogati ai 23 Comuni liguri ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa delineati secondo la legge nazionale in materia.

“Diamo una risposta a chi ne ha maggiormente bisogno – spiega l’assessore regionale Scajola -. Ci siamo impegnati per reperire queste risorse direttamente all’interno del bilancio regionale con l’obiettivo di aiutare almeno 2000 famiglie. Un’operazione attesa per non lasciare indietro nessuno seguendo così le politiche che hanno contraddistinto l’amministrazione regionale dal 2015 a oggi. Regione Liguria è infatti, su più fronti, vicina ai cittadini, partendo da quelli più in difficoltà. Si possono elencare gli importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, le iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il bonus badanti e ora anche questo fondo che, per la prima volta, avrà natura esclusivamente regionale e non nazionale”.

La ripartizione tiene conto all’80% del fabbisogno rilevato sull’anno precedente e, per il 20%, della popolazione residente”.

Questo l’elenco completo dei finanziamenti: Albenga 22.733 euro, Arcola 21.980 euro, Arenzano 12.122 euro, Bordighera 18.399 euro, Cairo Montenotte 14.967 euro, Camporosso 7.229 euro, Chiavari 77.187 euro, Diano Marina 14.287 euro, Genova 502.288 euro, Imperia 96.750 euro, La Spezia 308.680 euro, Lerici 21.471 euro, Loano 28.461 euro, Luni 6.888 euro, Rapallo 51.892 euro, Sanremo 98.460 euro, Santo Stefano di Magra 15.865 euro, Sarzana 24.674 euro, Savona 204.414 euro, Sestri Levante 49.703 euro, Taggia 43.402 euro, Vallecrosia 16.921 euro, Ventimiglia 41.216 euro.

I Comuni, una volta ricevuti i fondi suddetti, dovranno provvedere alla redazione di un proprio bando per assegnare le risorse.