Eccellenza, il Pietra Ligure annuncia l’innesto di Matteo Guardone

Novità in casa Pietra Ligure. Il club che parteciperà al campionato di Eccellenza ha ufficializzato l’ingresso in rosa di Matteo Guardone. Un prospetto molto interessante in più nella faretra di mister Matteo Cocco. Il primo impegno per i biancocelesti sarà in Coppa Italia contro il Molassana l’8 settembre.

Il comunicato

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione sportiva 2024-2025, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive del giocatore Matteo Guardone, difensore classe 2006 in arrivo dall’A.S. Andora 1966.

A Matteo l’augurio da parte di tutta la società di un futuro ricco di soddisfazioni in maglia biancoceleste.