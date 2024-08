Eccellenza, Cattardico vuole una S.F. Loano “camaleontica”: “Giocare in più ruoli e adattarsi ad ogni situazione”

Finale Ligure. Il test contro il Finale (3-0 con le reti di Auteri, Bonifazio e Vierci), nonostante la pioggia battente, è stato utile a Cristian Cattardico e al suo staff per continuare a preparare la S.F. Loano all’Eccellenza. Mantenuto gran parte del blocco che ha vinto la Promozione, con qualche assente nella sfida di ieri al Borel, sono stati diversi gli spunti interessanti, vista la qualità tecnica dei giocatori rossoblù. Così come i nuovi innesti, tra cui un Marco Campelli in grande spolvero e l’esperienza di Daniele Puddu in difesa.

“Questi ragazzi si sono meritati il salto di categoria ed è giusto che se la vadano a giocare” ha esordito Cattardico nel post partita. Una frase che spesso si è sentita pronunciare nei pressi dell’Ellena, sintomo di riconoscenza per la cavalcata della passata stagione: “Oggi abbiamo fatto un buon test, 90 minuti con la giusta mentalità. Si sono viste buone cose, c’è da lavorare in vista del campionato. Sono arrivati alcuni giocatori che hanno caratteristiche diverse anche da quelli che avevo. Stiamo cercando di amalgamare bene il gruppo e cercare diverse situazioni di gioco“.

Un primo tempo giocato con un linea a 3 in fase di impostazione, mentre nella ripresa si è optato per quella a 4. Tanta la duttilità dei giocatori rossoblù che hanno saputo interpretare i cambi di modulo con una difesa e un centrocampo solido e un attacco composto prima dal tandem Halaj e Auteri, poi variando a tre o con i tre dietro alla punta con i subentrati nella ripresa.

Insomma, tante prove utili al fine di trovare la quadra tattica basandosi sulle caratteristiche dei propri giocatori: “Dobbiamo abituarci a giocare con più ruoli, con più situazioni. Stasera si è cominciato a vedere qualcosa. Campelli? Non lo scopro di certo io: è un giocatore importante ma soprattutto è un ragazzo vero, a modo e per noi è un acquisto importante. Roda aggregato? Lui è un giocatore che conosco, che ho avuto in passato. L’ultimo anno ha avuto un po’ di problematiche, è rimasto fermo giocando poco. Adesso si sta rimettendo in forma, è sicuramente un giocatore che ha qualità“.

Sul mercato Cattardico ha poco da chiedere: “In questo momento sono contento dei ragazzi che ho perché stanno facendo benissimo. Dobbiamo lavorare su questo ottimo e importante gruppo. Oggi per la prima volta ho visto i gemelli Carastro che per causa del lavoro si allenano sempre a parte. Hanno fatto un buon secondo tempo, sono contento”. E spende delle belle parole per il suo reparto avanzato: “Gli attaccanti sono importanti in ogni categoria. Noi abbiamo comunque degli attaccanti che l’anno scorso hanno fatto bene, quindi quest’anno sarà un’altra battaglia. Abbiamo un giocatore come Auteri che è un giocatore importante che può ripetersi nella categoria superiore. Halaj è un altro centravanti che è della leva 2002, un giocatore secondo me importante che ha dei margini di crescita notevoli. Poi c’è anche la difesa. L’anno scorso abbiamo fatto parecchi gol anche coi difensori. Manca un mese all’inizio del campionato, c’è tempo di trovare i giusti equilibri“.

“Camaleontica”, questo sembra proprio l’aggettivo da attribuire alla S.F. Loano. E Cattardico lo conferma: “Come l’anno scorso quando c’è stato il momento di battagliare abbiamo battagliato e, quando c’è stato il momento di giocare a calcio, abbiamo giocato a calcio. Dobbiamo adattarci ad ogni situazione ed ogni tipo di partita, ancora di più quest’anno con un campionato importante come l’Eccellenza”.