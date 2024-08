E’ di Cengio l’unica savonese in corsa per Miss Italia 2024, la 22enne Vittoria Bonadei

Cengio. Bella, determinata e sportiva: la cengese Vittoria Bonadei, 22 anni, neo laureata in Economic and Management all’Università di Torino, dove proseguirà per conseguire la Magistrale, ci riprova e come lo scorso anno è già tra le aspiranti Miss Italia 2024 in partenza per la prefinale nazionale che si svolgerà a Numana, nelle Marche, a settembre.

Ad ora è l’unica savonese ad aver superato le selezioni che la porteranno, sabato 24 agosto, a La Spezia, dove avverrà l’elezione di Miss Liguria. Nei giorni scorsi per lei la prima fascia provinciale prestigiosa: a Boissano, infatti, alla giovane valbormidese, presentata dall’esclusivista per il nord ovest Mirella Rocca, è stato assegnato il titolo di Miss Miluna, che le ha permesso di compiere un passo importante in avanti verso Salsomaggiore.

“Fin da piccola ho sempre seguito il concorso italiano di bellezza, lo scorso anno ho partecipato alle prefinali grazie alla fascia di Miss Eleganza Liguria, ma non sono riuscita a raggiungere il prestigioso traguardo. Ora ci riprovo, nella speranza di coronare il mio sogno e di poter almeno essere tra le finaliste per entrare nel mondo dello spettacolo”, racconta Vittoria.

Nel 2023 la Val Bormida aveva tifato per lei e per la mallarese Elisa Vico, eletta Miss Liguria +. Ora “Vicky” è sola verso la meta, ma con il prezioso appoggio della sua prima e amata fan, la mamma Francesca Gamba, e dei numerosi sostenitori.