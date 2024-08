E-commerce e food delivery: sfide e opportunità per l’agroalimentare ligure e savonese

Liguria. Il processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica delle filiere agricole liguri e savonesi, con le loro eccellenze enogastronomiche, sono aspetti fondamentali per la commercializzazione delle nostre produzioni locali. E nel panorama sempre più digitale del commercio e del food delivery, i prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) stanno affrontando una sfida significativa: quella di distinguersi efficacemente nelle principali piattaforme di e-commerce e consegna alimentare.

Un recente rapporto intitolato “e-food DOP IGP Italia”, sviluppato da Origin Italia in collaborazione con la Fondazione Qualivita e supportato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha esplorato dettagliatamente questo scenario. L’obiettivo principale dei due studi inclusi nel rapporto è stato analizzare la presenza e l’andamento dei prodotti DOP e IGP sulle piattaforme digitali italiane, nonché le trasformazioni nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

E-commerce: nel 2023, il settore agroalimentare è stato tra le categorie con la maggiore crescita degli acquisti online, coinvolgendo il 25% degli utenti nel settore alimentare (dati Netcomm NetRetail, 2023). Il monitoraggio ha interessato 20 piattaforme, dalle grandi come Amazon e Ebay, fino a marketplace specializzati e start-up emergenti. In particolare, sono state analizzate più di 7.400 referenze DOP IGP, evidenziando una significativa presenza di oltre 4.000 prodotti a Denominazione di Origine Protetta e più di 3.400 a Indicazione Geografica Protetta.

Food Delivery: Nonostante una flessione negli ultimi anni, le piattaforme di food delivery come Just Eat, Deliveroo e Glovo continuano a giocare un ruolo importante. Tuttavia, la presenza dei prodotti DOP IGP è ancora marginale, con poche offerte e una scarsa visibilità.

Scarsa distintività: Uno dei principali ostacoli individuati è la mancanza di distinzione dei prodotti DOP IGP nelle piattaforme digitali. Molti produttori non sfruttano appieno le potenzialità dell’e-commerce, presentando vetrine incomplete o carenti di informazioni cruciali come immagini e descrizioni dettagliate. Questo rende difficile per i consumatori valutare la qualità del prodotto e potrebbe limitare le vendite.

Utilizzo errato delle IG: Spesso si verifica un errato utilizzo degli acronimi, marchi e segni distintivi delle Indicazioni Geografiche da parte delle aziende e delle piattaforme digitali, compromettendo l’accuratezza e l’autenticità delle informazioni fornite.

Basso utilizzo delle IG come driver di scelta: Le Indicazioni Geografiche non vengono spesso utilizzate come criterio di ricerca o filtro all’interno delle piattaforme digitali, riducendo la loro efficacia nel guidare le scelte d’acquisto dei consumatori.

Secondo il format promozionale “Assaggia la Liguria”, che riunisce le produzioni agricole tipiche con certificazione d’origine, Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP e IGP: “Il rapporto propone una serie di raccomandazioni mirate per migliorare la presenza e la tutela dei prodotti DOP e IGP nei mercati digitali. Queste includono l’implementazione di strategie di marketing più efficaci, la valorizzazione della trasparenza nelle informazioni sui prodotti e l’uso delle IG come elemento differenziante e di fiducia per i consumatori”.

“In conclusione, mentre il mercato digitale offre ampie opportunità di crescita per i prodotti DOP e IGP italiani, è necessario un impegno congiunto da parte dei Consorzi di tutela, delle aziende e delle piattaforme digitali per capitalizzare pienamente su queste potenzialità, garantendo al contempo un’esperienza d’acquisto online soddisfacente e autentica per i consumatori”.