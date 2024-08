Alassio. Due turisti svedesi scoprono i benefici della Marcia Acquatica ad Alassio. Nei giorni scorsi, due turisti svedesi hanno provato ad Alassio la marcia acquatica, uno degli sport più caratteristici della città, importato dal nord della Francia e che ha trovato ad Alassio la sua sede ideale, grazie ad un fondale particolarmente adatto e all’impegno del Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM).

I due turisti svedesi, insieme a un gruppo di australiani, rappresentano i turisti stranieri più lontani a sperimentare questa disciplina, che continua a conquistare il cuore degli sportivi di tutto il mondo.

Tramite il portale Visit Alassio è possibile prenotare una lezione di marcia acquatica di circa un’ora sotto la guida esperta di formatori riconosciuti a livello europeo. Le lezioni – adatte ad adulti e ragazzi a partire dai 12 anni, con l’unico requisito di saper nuotare – consistono in una camminata attiva e tonificante in mare che aiuta la circolazione sanguigna, rafforza i muscoli e migliora l’equilibrio.

“Questa disciplina – che si può praticare anche per scopi riabilitativi – rappresenta un modo per vivere il mare di Alassio godendo dello scenario meraviglioso offerto dalla Baia del Sole panorami bellissimi e praticando uno sport davvero emozionante in ogni stagione dell’anno: addirittura in pieno inverno, grazie all’utilizzo di mute (spessore 3/4mm), scarpette da scoglio o calzari, guanti in neoprene e cappucci per i più freddolosi”.