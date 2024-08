Doppio investimento pedonale a Savona e Borghetto: ferite due donne

Savona-Borghetto. Doppio investimento pedonale nel savonese. Entrambi si sono verificati tra le 13 e le 13,14, rispettivamente a Savona e Borghetto ma, per fortuna, senza gravi conseguenze.

Per quanto riguarda Savona, ad essere investita da un’auto è stata una donna di circa 40 anni. È successo in via Quattro Novembre.

È stata soccorsa da un’ambulanza della croce oro mare, con il supporto dell’automedica del 118, e trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.

Anche a Borghetto una donna, in questo caso sulla trentina, è stata investita da una macchina. È accaduto nei pressi di piazza Caduti del Lavoro.

A soccorrerla: i militi della croce bianca di Borghetto e il personale del 118. Anche lei è stata trasportata in ospedale, ma al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Su entrambi gli incidenti si sono recati anche gli agenti della polizia stradale, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto.