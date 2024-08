Dopo il maltempo in Liguria e nel savonese torna il caldo con temperature in aumento

Liguria. La lenta traslazione verso il Mar Ionio della circolazione depressionaria responsabile del maltempo dello scorso fine settimana determina ancora condizioni di lieve instabilità sui settori centro-orientali della regione, con precipitazioni sparse comunque di debole intensità. Migliora gradualmente da martedì, con annesso aumento delle temperature che si porteranno nuovamente su valori leggermente al di sopra delle medie del periodo.

Questo il bollettino di Arpal in merito alla situazione meteo.

Anche per il Centro Meteo Limet nei prossimi giorni assisteremo a un nuovo aumento delle temperature con ritorno generalizzato del bel tempo. L’aspetto positivo è che non sembrano esserci i presupposti per un ritorno di condizioni estreme, con ondate di calore prolungate e tassi di umidità elevati. Anzi, non si possono escludere nuove incursioni perturbate in prospettiva.

“Il rimescolamento in quota c’è stato, c’è molta differenza nella massa d’aria – spiega Daniele Laiosa, presidente dell’associazione Limet -. Abbiamo valori di almeno 3-4 gradi in meno rispetto a settimana scorsa e soprattutto tassi di umidità relativa tra il 50 e il 65% sulla costa. La mitigazione si era già avuta prima di questo break, lo si poteva avvertire in serata. Ma per gli ambienti interni ci voleva un aiuto in più e la pioggia ha avuto effetti positivi”.

Ma quanto durerà l’effetto di questo cambiamento? “Non tanto, potrebbe essere limitato a 48-72 ore – prosegue l’esperto -. Sarà inevitabile un recupero del caldo. Non si intravede una nuova rimonta anticiclonica con una forte avvezione di aria calda, ma le temperature in quota già entro mercoledì si riporteranno su valori piuttosto alti. Oggi siamo a 14-15 gradi a 1.500 metri di altitudine, molto meglio rispetto ai picchi di 24 gradi della settimana scorsa, ma tra due giorni avremo picchi di 20 gradi e questa condizioni permarrà a oltranza”.

Insomma, l’estate è tutt’altro che finita, anche se nell’ultima decade di agosto dovrebbe presentarsi in una veste “normale”, cioè senza quella combinazione di fattori (alte temperature, umidità relativa elevata, scarsa ventilazione, durata nel tempo di queste condizioni) che sta alla base di un forte disagio fisiologico con conseguenti rischi per la salute delle persone.

Anzi, ad oggi l’alta pressione si mostra “un po’ scricchiolante” sull’Europa occidentale, spiega ancora Laiosa, situazione che apre le porte ad altri episodi di instabilità che però non si vedono ancora all’orizzonte. Dunque non si può dire quando arriverà il prossimo break, ma è facile che prima o poi arrivi. A quel punto occorrerà tenere aperti gli occhi perché il mare ha perso sì qualche grado in superficie (da 30 gradi il Mar Ligure è passato a 26-27 gradi nel Ponente, 28 gradi nel Levante) ma resta a tutti gli effetti una polveriera pronta a innescare fenomeni potenzialmente distruttivi.

Negli ultimi giorni le celle temporalesche hanno scaricato acqua soprattutto in mare, ma le condizioni potrebbero cambiare, soprattutto in vista dell’autunno. “Il potenziale a livello mediterraneo è sempre molto alto. Ormai – conclude Laiosa – tutto dipende da quanto saranno frequenti e intensi gli eventuali passaggi perturbati da Ovest che tenderanno a interagire con questa situazione di fondo”.