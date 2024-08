“Dopo di Noi”, Viale (Lega): “Proseguiamo con i progetti a favore delle persone con disabilità”

Regione. “Con l’approvazione dei 2 milioni di euro destinati ai progetti ‘Dopo di Noi’ per il biennio 2024/25, questa giunta regionale dimostra, ancora una volta, di proseguire il proficuo lavoro a favore dei liguri anche per quanto riguarda il settore del welfare sul nostro territorio, con particolare riguardo ai più fragili”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Sonia Viale (vice capogruppo).

“L’avviso integrale, entro breve, sarà inserito sul sito istituzionale di Regione Liguria e la delibera notificata ai Comuni capofila della Conferenza dei sindaci di Asl, che dovranno poi presentare la manifestazione d’interesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Si tratta di un’iniziativa che avevo già avviato nella precedente legislatura con lo scopo di garantire un aiuto concreto alle persone con gravi disabilità, prive del sostegno famigliare, perché nessuno deve rimanere indietro e queste persone meritano di costruirsi una vita indipendente e il più possibile serena – spiega -. I 2 milioni di euro stanziati serviranno a finanziare progetti con diversi obiettivi, tra cui quello principale è di accompagnare l’uscita della persona disabile dal nucleo famigliare di origine o evitarne l’istituzionalizzazione a favore di soluzioni di alloggio che riproducano il più possibile le condizioni dell’ambiente di origine (co-housing in piccoli gruppi al massimo di 5 persone) mettendo in campo idonei programmi per la gestione della vita quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, anche attraverso tirocini finalizzati all’inclusione sociale e alla riabilitazione. In tal senso, ringrazio per il prezioso supporto a ‘Dopo di Noi’ gli enti del Terzo Settore, la Consulta regionale per l’Handicap e le associazioni private delle famiglie in quanto è fondamentale la stretta collaborazione delle istituzioni e delle associazioni”.

“Sono quindi soddisfatta del provvedimento di Regione Liguria, che ha approvato il nuovo invito pubblico rivolto ai Comuni liguri capofila delle Conferenze dei sindaci delle Asl a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione dei progetti individuali per il ‘Dopo di Noi’. Il nostro scopo rimane quello di continuare a dare risposte concrete ai più fragili e alle loro famiglie, preoccupate per il futuro dei loro cari”, conclude.