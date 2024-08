Don Francesco Cotta sarà viceparroco ad Albissola Marina e Albisola Capo

Albissola Marina. Il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha nominato don Francesco Cotta nuovo vicario parrocchiale delle comunità Nostra Signora della Concordia in Albissola Marina e Nostra Signora Stella Maris nella frazione Capo di Albisola Superiore. Il sacerdote inizierà il suo ministero nel mese di settembre e affiancherà il parroco don Germano Grazzini.

Genovese, 45 anni, don Cotta è stato ordinato sacerdote da monsignor Marino il 28 aprile nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona e attualmente ricopre l’incarico di vicario parrocchiale della Santissima Annunziata a Spotorno, dove già aveva svolto il suo servizio come diacono transeunte. Dopo un periodo di discernimento presso i Carmelitani, nel 2019 era entrato nel Seminario Vescovile di Savona, compiendo poi il cammino di formazione nella comunità del Seminario di Chiavari e presso la Facoltà Teologica di Genova.

“La mia vocazione è stata tardiva – raccontava in un’intervista a Laura Arnello sul mensile diocesano Il Letimbro – Dopo il diploma in Direzione d’orchestra ho deciso di ritirarmi in convento per fare il punto della mia vita. Durante questo periodo il Signore mi ha messo su una strada completamente diversa. I tre anni di vita contemplativa sono stati quello snodo che mi ha permesso di passare dalla mia esistenza passata ad una dedicata agli altri”.